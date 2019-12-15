Пили и ели в кафе: в Николаеве загадочно скончались двое дальнобойщиков

В Николаеве умерли двое водителей из-за поддельной водки (фото: facebook.com/rivnepolice)

В Николаеве двое водителей грузовиков умерли, а трое попали в больницу

Вчера, 14 декабря, вечером возле придорожного кафе "Усадьба" двое дальнобойщиков скончались, а трое остальных попали в больницу. Причина инцидента – отравление поддельной водкой, которую мужчины распивали в заведении. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Эксперты осмотрели погибших мужчин, но никаких телесных повреждений на их телах обнаружено не было. При этом на парковке, которая находится за кафе в мусорном баке полиция нашла пластиковые бутылки и одну стеклянную из-под минеральной воды.

В этих бутылках находилась жидкость с характерным запахом этилового спирта. После этого правоохранители в ходе осмотра кафе изъяли 4 пустые бутылки с этикетками "Прайм", 5 пятилитровых бутылок с веществом белого цвета и запахом этилового спирта и 121 бутылку спиртных напитков.

Очевидцы рассказали, что дальнобойщики заказали в кафе еду и водку. Один из них позже ушел на парковку, а двое оставшихся мужчин решили продолжить банкет и заказали еще одну бутылку водки.

После этого двое мужчин пошли на парковку, но по дороге зашли в магазин, в котором решили еще выпить по 150 грамм водки. Далее одному из мужчин стало плохо, его товарищ помог ему добраться до машины, а потом пошел в свой грузовик, в котором потерял сознание. Когда он пришел в себя, то находился уже в больнице, где ему сказали о смерти двух его коллег.

Свидетель также рассказал, что неизвестный мужчина зашел в заведение около 20:00 и заказал водку "Немиров". После этого он якобы уснул за столом. Когда к мужчине подошли, чтобы привести его в чувство, то стало понятно, что ему плохо. Прибывшие на место инцидента медики констатировали его смерть.

В данное время в больнице находятся дальнобойщики возрастом 33, 38 и 57 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. По данному факту продолжается досудебное расследование.