Пили і їли в кафе: у Миколаєві загадково померли двоє далекобійників

У Миколаєві при загадкових обставинах померли двоє водіїв (фото: facebook.com/rivnepolice)

У Миколаєві двоє водіїв вантажівок померли, а троє потрапили в лікарню

Вчора, 14 грудня, ввечері біля придорожнього кафе "Садиба" двоє далекобійників померли, а троє інших потрапили в лікарню. Причина інциденту – отруєння підробленою горілкою, яку чоловіки розпивали в закладі. Про це повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

Експерти оглянули загиблих чоловіків, але ніяких тілесних ушкоджень на їхніх тілах не було виявлено. При цьому на парковці, яка знаходиться за кафе у сміттєвому баку поліція знайшла пластикові пляшки і одну скляну тару з-під мінеральної води.

В цих пляшках знаходилася рідина з характерним запахом етилового спирту. Після цього правоохоронці в ході огляду кафе вилучили 4 порожні пляшки з етикетками "Прайм", 5 п'ятилітрових пляшок з речовиною білого кольору і запахом етилового спирту і 121 пляшку спиртних напоїв.

Очевидці розповіли, що далекобійники замовили в кафе їжу і горілку. Один з них пізніше пішов на парковку, а двоє чоловіків вирішили продовжити банкет і замовили ще одну пляшку горілки.

Після цього двоє чоловіків пішли на парковку, але по дорозі зайшли в магазин, в якому вирішили ще випити по 150 грам горілки. Далі одному з чоловіків стало погано, його товариш допоміг йому дістатися до машини, а потім пішов у свою вантажівку, в якій втратив свідомість. Коли він прийшов до тями, то вже перебував у лікарні, де йому сказали про смерть двох його колег.

Свідок також розповів, що невідомий чоловік зайшов до закладу близько 20:00 і замовив горілку "Немирів". Після цього він нібито заснув за столом. Коли до чоловіка підійшли, щоб привести його до тями, то стало зрозуміло, що йому погано. Медики констатували його смерть.

В даний час в лікарні перебувають далекобійники віком 33, 38 і 57 років, один з них перебуває у важкому стані. За даним фактом триває досудове розслідування.