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В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще 3 госпитализировали

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 10:59
В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще 3 госпитализировали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все дальнобойщики употребляли алкоголь и еду в кафе

В Николаеве вечером 14 декабря возле придорожного кафе по улице Одесское Шоссе обнаружили тела двух дальнобойщиков, еще три были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, в настоящее время причина смерти дальнобойщиков неизвестна, но погибшие и пострадавшие употребляли пищу и алкоголь в придорожном кафе. В больницу госпитализировали дальнобойщиков 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция изымает образцы продуктов и спиртных напитков для дальнейшей экспертизы. Следователи опрашивают персонал всех заведений общепита, расположенных поблизости.

Отмечается, что происшествие было квалифицировано как умышленное убийство. Сейчас обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

"Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УКУ (умышленное убийство)", - пояснили в полиции.

Напомним, в Черниговской области трое подростков отравились неизвестным растением. Один из пострадавших скончался. Из-за инцидента полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Правоохранители проводят досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.

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