Пільги на оплату комунальних для вдови загиблого Захисника України: які мають бути знижки

Вдови загиблих Захисників України мають право на певні пільги на оплату комунальних послуг, які визначено статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Однією з пільг є 50% знижки на оплату комунальних послуг.
На які саме комунальні послуги можна отримати таку знижку вдовам загиблих захисників України, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис ПФУ у Facebook.
Пільга надається на такі послуги:
При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Якщо ж вдова є непрацездатною і її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім’ю).
Важливо!
Пільга надається без урахування середньомісячного доходу.
Пільга щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
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