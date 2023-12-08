Льготы на оплату коммунальных для вдовы погибшего Защитника Украины: какие должны быть скидки

Вдовы погибших Защитников Украины имеют право на определенные льготы на оплату коммунальных услуг, определенных статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Одной из льгот есть 50% скидки на оплату коммунальных услуг.
На какие коммунальные услуги можно получить такую скидку вдовам погибших защитников Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.
Льгота предоставляется на следующие услуги:
При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Если же вдова нетрудоспособна и ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и 21 кв.м на семью).
Важно!
Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода.
Льгота по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.
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