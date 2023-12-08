Льготы на оплату коммунальных для вдовы погибшего Защитника Украины: какие должны быть скидки

На что предоставляется льгота

Льгота предоставляется на следующие услуги:

по управлению многоквартирным домом

по снабжению и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами

на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходов на коммунальные услуги в таком доме

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа (при наличии в жилом помещении печного отопления)

Льготы на отопление

При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Если же вдова нетрудоспособна и ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и 21 кв.м на семью).

Важно!

Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода.

Льгота по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.