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Не пил и не курил: в Киеве от коронавируса умер 35-летний мужчина

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 14:48
Не пил и не курил: в Киеве от коронавируса умер 35-летний мужчина
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Александровской больнице от коронавируса погиб 35-летний Максим

Коронавирус в Украине был зафиксирован у 1462 человек и количество погибших увеличилось до 45. Стало известно о том, что в Киеве умер молодой мужчина, который две недели находился на лечении в Александровской больнице.

35-летнего Максима Кравченко из Днепра госпитализировали в Александровскую больницу еще в начале марта. Как объяснили медики, у больного были сильно поражены легкие и его подключили к аппарату ЭКМО. Две недели медики боролись за жизнь пациента, но увы, он скончался.

Как сообщают друзья погибшего в социальных сетях, Кравченко вел здоровый образ жизни, не курил и не злоупотреблял алкоголем. Он увлекался спортом и путешествиями. В Днепре у него был свой небольшой бизнес, семья и дети.

"Первого марта играли в волейбол, а сегодня Максим (не пил, не курил, занимался спортом) ушел в другой мир. Последние пару недель сражался с коронавирусом в Александровской больнице. Земля пухом, Макс, добрый и светлый наш Человек", - написал друг погибшего Константин Голубцов.

Не пил и не курил: в Киеве от коронавируса умер 35-летний мужчина

Максим Кравченко

"Макса не стало. Коронавирус и пневмония забрали его жизнь. Ушел в вечность молодой 35-летний парень, отец, сын, муж", - добавили в социальных сетях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве от коронавируса скончался 30-летний парень.

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