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Не пив і не курив: у Києві від коронавіруса помер 35-річний чоловік

STYLERКоронавірус    07.04.2020 - 14:48
Не пив і не курив: у Києві від коронавіруса помер 35-річний чоловік
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Олександрівській лікарні від коронавіруса загинув 35-річний Максим

Коронавірус в Україні був зафіксований у 1462 осіб і кількість загиблих збільшилася до 45. Стало відомо про те, що в Києві помер молодий чоловік, який два тижні перебував на лікуванні в Олександрівській лікарні.

35-річного Максима Кравченка з Дніпра госпіталізували в Олександрівську лікарню ще на початку березня. Як пояснили медики, у хворого були сильно вражені легені і його під'єднали до апарату ЭКМО. Два тижні медики боролися за життя пацієнта, але на жаль, він помер.

Як повідомляють друзі загиблого в соціальних мережах, Кравченко вів здоровий спосіб життя, не курив і не зловживав алкоголем. Він захоплювався спортом і подорожами. У Дніпрі у нього був свій невеликий бізнес, сім'я і діти.

"Першого березня грали у волейбол, а сьогодні Максим (не пив, не курив, займався спортом) пішов в інший світ. Останні пару тижнів бився з коронавірусом в Олександрівській лікарні. Земля пухом, Макс, добрий і світлий наш Чоловік", - написав друг загиблого Костянтин Голубцов.

Не пив і не курив: у Києві від коронавіруса помер 35-річний чоловік

Максим Кравченко

"Макса не стало. Коронавірус і пневмонія забрали його життя. Пішов у вічність молодий 35-річний хлопець, батько, син, чоловік", - додали в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві від коронавірусу помер 30-річний хлопець.

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