В Киеве от коронавируса умер 30-летний мужчина: фото и все детали

В Киеве от Covid-19 умер молодой мужчина (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве от осложнений умер 30-летний украинец Кирилл

Коронавирус в Украине инфицировал уже 1462 человека, 45 людей скончались от отсложнений инфекции, 28 пациентов выздоровели. В Киеве от Covid-19 скончался молодой мужчина по имени Кирилл. Ему было всего 30 лет. Об этом на своей странице в Instagram его жена Валерия.

"Я не понимаю, это можно как-то пережить? Я не хочу ничего и никого. Завтра похорон. Пожалуйста, не звоните мне", – написала супруга умершего 6 апреля.

Женщина сообщила, что за две недели до смерти ее мужа госпитализировали в Институт сердца в Киеве и подключен к аппарату ЭКМО (искусственное сердце и легкие).

В Киеве умер 30-летний мужчина от Covid-19 (Instagram)

Главный врач Александровской больницы, где лечили Кирилла, Людмила Антоненко выразила соболезнования родным и близким мужчины на своей Facebook-странице.

Медик сообщила, что пациент находился в тяжелом состоянии на протяжении всего курса лечения, болезнь у него прогрессировала. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), но его жизнь оборвалась и медики не смогли спасти ему жизнь.

"Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли ..." - , написала Антоненко.

По словам главврача больницы, по состоянию на 6 апреля в больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них 43 – с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЭКМО.

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