"Піккардійська Терція" везе "магію і тепло" у Київ: коли відбудеться концерт

Що відомо про концерт "Піккардійської Терції" у Києві

"Піккардійці" виступлять у Києві 19 січня в рамках свого традиційного зимового туру, який стартував ще у грудні. Святкову програму вже почули мешканці багатьох міст. Тепер черга киян.

Концерт відбудеться о 17:00 у Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України (МЦКМ), що на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.

Співаки обіцяють подарувати найкращі різдвяні пісні, колядки, улюблені хіти та прем’єри, сповнені магії й тепла. Зокрема дві нові, зворушливі колядки "Гляньте, люди" та "Христос народився!", які були випущені нещодавно, але вже встигли полюбитися публіці.

Київський концерт, як і всі інші концерти туру, благодійні й спрямовані на підтримку українських воїнів.

"Різдвяний період - це період надії й добра. Ми хочемо, щоб наша музика стала частиною зимових свят для всіх, хто прийде на наші концерти. І водночас щоб допомогла тим, хто виборює для нас можливість святкувати у вільній Україні!" - зазначають учасники колективу.

Зазначимо, що у січні "Піккардійська Терція" також виступить у рідному Львові (21 січня). Після цього тур продовжиться вже у лютому та березні. Гастрольний графік формації наразі такий:

13 лютого - Чернівці

26 лютого - Харків

27 лютого - Полтава

28 лютого - Дніпро

1 березня - Запоріжжя

2 березня - Черкаси.

Додамо, що "Піккардійська Терція" - унікальна для української музичної культури акапельна формація, яка вже понад 30 років зачаровує серця слухачів. У їхньому репертуарі понад 300 композицій у найрізноманітніших жанрах: поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз тощо.

Вони зуміли вивести акапельний формат з розряду елітарних на широку публіку, здобувши велику популярність завдяки своєму професіоналізму, оригінальним аранжуванням та щирій подачі.