UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

"Піккардійська Терція" везе "магію і тепло" у Київ: коли відбудеться концерт

"Піккардійська Терція" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)
Автор: Катерина Собкова

Унікальна акапельна формація "Піккардійська Терція", відома далеко за межами України, дасть великий концерт у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу гурту.

Що відомо про концерт "Піккардійської Терції" у Києві

"Піккардійці" виступлять у Києві 19 січня в рамках свого традиційного зимового туру, який стартував ще у грудні. Святкову програму вже почули мешканці багатьох міст. Тепер черга киян.

Концерт відбудеться о 17:00 у Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України (МЦКМ), що на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.

Співаки обіцяють подарувати найкращі різдвяні пісні, колядки, улюблені хіти та прем’єри, сповнені магії й тепла. Зокрема дві нові, зворушливі колядки "Гляньте, люди" та "Христос народився!", які були випущені нещодавно, але вже встигли полюбитися публіці.

 

Київський концерт, як і всі інші концерти туру, благодійні й спрямовані на підтримку українських воїнів.

"Різдвяний період - це період надії й добра. Ми хочемо, щоб наша музика стала частиною зимових свят для всіх, хто прийде на наші концерти. І водночас щоб допомогла тим, хто виборює для нас можливість святкувати у вільній Україні!" - зазначають учасники колективу.

 

Зазначимо, що у січні "Піккардійська Терція" також виступить у рідному Львові (21 січня). Після цього тур продовжиться вже у лютому та березні. Гастрольний графік формації наразі такий:

  • 13 лютого - Чернівці
  • 26 лютого - Харків
  • 27 лютого - Полтава
  • 28 лютого - Дніпро
  • 1 березня - Запоріжжя
  • 2 березня - Черкаси.

Додамо, що "Піккардійська Терція" - унікальна для української музичної культури акапельна формація, яка вже понад 30 років зачаровує серця слухачів. У їхньому репертуарі понад 300 композицій у найрізноманітніших жанрах: поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз тощо.

Вони зуміли вивести акапельний формат з розряду елітарних на широку публіку, здобувши велику популярність завдяки своєму професіоналізму, оригінальним аранжуванням та щирій подачі.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу