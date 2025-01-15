"Піккардійська Терція" везе "магію і тепло" у Київ: коли відбудеться концерт

Унікальна акапельна формація "Піккардійська Терція", відома далеко за межами України, дасть великий концерт у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу гурту.
"Піккардійці" виступлять у Києві 19 січня в рамках свого традиційного зимового туру, який стартував ще у грудні. Святкову програму вже почули мешканці багатьох міст. Тепер черга киян.
Концерт відбудеться о 17:00 у Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України (МЦКМ), що на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.
Співаки обіцяють подарувати найкращі різдвяні пісні, колядки, улюблені хіти та прем’єри, сповнені магії й тепла. Зокрема дві нові, зворушливі колядки "Гляньте, люди" та "Христос народився!", які були випущені нещодавно, але вже встигли полюбитися публіці.
Київський концерт, як і всі інші концерти туру, благодійні й спрямовані на підтримку українських воїнів.
"Різдвяний період - це період надії й добра. Ми хочемо, щоб наша музика стала частиною зимових свят для всіх, хто прийде на наші концерти. І водночас щоб допомогла тим, хто виборює для нас можливість святкувати у вільній Україні!" - зазначають учасники колективу.
Зазначимо, що у січні "Піккардійська Терція" також виступить у рідному Львові (21 січня). Після цього тур продовжиться вже у лютому та березні. Гастрольний графік формації наразі такий:
Додамо, що "Піккардійська Терція" - унікальна для української музичної культури акапельна формація, яка вже понад 30 років зачаровує серця слухачів. У їхньому репертуарі понад 300 композицій у найрізноманітніших жанрах: поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз тощо.
Вони зуміли вивести акапельний формат з розряду елітарних на широку публіку, здобувши велику популярність завдяки своєму професіоналізму, оригінальним аранжуванням та щирій подачі.