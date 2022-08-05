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Пикантная кабачковая икра карри на зиму: никакого майонеза или томатной пасты

Коллаж РБК-Украина: как приготовить кабачковую икру "карри"
Автор: Светлана Мащенко

Кабачковая икра - невероятная вкуснятина, которую и на хлеб намазать и так ложками поесть. Особенно зимой, когда кабачки недоступны и дорогущие.

Рецептом необычной икры карри поделилась украинская кулинарная блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты:

  • кабачки - 2 кг
  • перец - 1 кг
  • лук - 0,5 кг
  • соль - 40 г (1,5 ст. л)
  • масло растительное - 100 мл
  • уксус 9% - 50 мл
  • сахар - 50 г
  • кари - 2 ст. л.
  • кориандр молотый - 1 ч. л.
  • куркума - 1 ч. л.

Как приготовить закуску

Помойте перец, очистите от зернышек и порежьте полосками. Лук тоже надо почистить и нарезать полукольцами.

Помойте кабачки, нарежьте кольцами (если кабачки не очень молодые, можно мельче). Посыпьте овощи солью, перемешайте, чтобы они пустили сок.

Через полчаса добавьте сахар и масло и поставьте тушиться на один час. Важно тушить под крышкой и время от времени перемешивать.

Выключите плиту и добавьте в кабачки специи: карри, молотый кориандр, куркуму, уксус. Перебейте блендером до однородности.

Готовую перемолотую икру протушите 30-40 минут до желаемой консистенции, хотите гуще - тушите дольше.

Переложите готовую икру в стерилизованные банки и герметично закрутите стерилизованными крышками. Оберните банки вверх дном и так охладите, укутывать не надо.

Приятного аппетита!

Ранее мы писали, как законсервировать кабачки карри на зиму.

Также кулинар рассказала, как приготовить хрустящие квашеные огурцы на зиму.

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