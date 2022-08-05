Пикантная кабачковая икра карри на зиму: никакого майонеза или томатной пасты

Кабачковая икра - невероятная вкуснятина, которую и на хлеб намазать и так ложками поесть. Особенно зимой, когда кабачки недоступны и дорогущие.
Рецептом необычной икры карри поделилась украинская кулинарная блогер Лилия Цвит.
Помойте перец, очистите от зернышек и порежьте полосками. Лук тоже надо почистить и нарезать полукольцами.
Помойте кабачки, нарежьте кольцами (если кабачки не очень молодые, можно мельче). Посыпьте овощи солью, перемешайте, чтобы они пустили сок.
Через полчаса добавьте сахар и масло и поставьте тушиться на один час. Важно тушить под крышкой и время от времени перемешивать.
Выключите плиту и добавьте в кабачки специи: карри, молотый кориандр, куркуму, уксус. Перебейте блендером до однородности.
Готовую перемолотую икру протушите 30-40 минут до желаемой консистенции, хотите гуще - тушите дольше.
Переложите готовую икру в стерилизованные банки и герметично закрутите стерилизованными крышками. Оберните банки вверх дном и так охладите, укутывать не надо.
Приятного аппетита!
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