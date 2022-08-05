Пікантна кабачкова ікра карі на зиму: жодного майонезу чи томатної пасти

Інгредієнти:

кабачки - 2 кг

перець - 1 кг

цибуля - 0,5 кг

сіль - 40 г (1,5 ст. л)

олія - 100 мл

оцет 9% - 50 мл

цукор - 50 г

карі - 2 ст. л.

коріандр мелений - 1 ч. л.

куркума - 1 ч. л.

Як приготувати закуску

Помийте перець, очистіть від зернят і поріжте смужками. Цибулю теж треба почистити і нарізати півкільцями.

Помийте кабачки, наріжте кільцями (якщо кабачки не дуже молоді, можна дрібніше). Посипте овочі сіллю, перемішайте, щоб вони пустили сік.

За півгодини додайте цукор та олію і поставте тушкуватися на одну годину. Важливо тушкувати під кришкою і час від часу перемішувати.

Вимкніть плиту і додайте в кабачки спеції: карі, мелений коріандр, куркуму, оцет. Перебийте блендером до однорідності.

Готову перемелену ікру протушкуйте 30-40 хвилин до бажаної консистенції, хочете густіше - тушкуйте довше.

Перекладіть готову ікру до стерилізованих банок і герметично закрутіть стерилізованими кришками. Оберніть банки догори дном і так охолодіть, закутувати не треба.

Смачного!