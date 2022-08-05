Пікантна кабачкова ікра карі на зиму: жодного майонезу чи томатної пасти

Кабачкова ікра - неймовірна смакота, яку й на хліб намазати й так ложками поїсти. Особливо взимку, коли кабачки недоступні й дорогущі.
Рецептом незвичної ікри карі поділилася українська кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Помийте перець, очистіть від зернят і поріжте смужками. Цибулю теж треба почистити і нарізати півкільцями.
Помийте кабачки, наріжте кільцями (якщо кабачки не дуже молоді, можна дрібніше). Посипте овочі сіллю, перемішайте, щоб вони пустили сік.
За півгодини додайте цукор та олію і поставте тушкуватися на одну годину. Важливо тушкувати під кришкою і час від часу перемішувати.
Вимкніть плиту і додайте в кабачки спеції: карі, мелений коріандр, куркуму, оцет. Перебийте блендером до однорідності.
Готову перемелену ікру протушкуйте 30-40 хвилин до бажаної консистенції, хочете густіше - тушкуйте довше.
Перекладіть готову ікру до стерилізованих банок і герметично закрутіть стерилізованими кришками. Оберніть банки догори дном і так охолодіть, закутувати не треба.
Смачного!
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