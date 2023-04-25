Підгтдуйте кволу розсаду цим способом і вона ростиме, як на дріжджах

Як підгодувати розсаду дріжджами

Дріжджове підживлення відрізняється серед інших своєю ефективністю, оскільки у складі є білок, мікроелементи, органічне залізо та амінокислоти.

Після дріжджового підживлення пагони вбирають корисні речовини з ґрунту і починають дуже активно рости. Це найпростіше та бюджетне добриво. Беріть якісні та свіжі дріжджі та використовуйте підживлення того ж дня!

Як приготувати розчин з дріжджами?

Для підживлення розсади візьміть пачку дріжджів (100 г) та 5 літрів теплої води. Розведіть дріжджі у воді. Потім суміш додайте 5 ст. л цукру. Дайте настоятися кілька годин. Через 2-3 дні у вас буде лікувальний розчин для рослин. Важливо дати йому настоятися в теплому місці, але не під прямим сонячним промінням. Розводьте з водою щодо 1:10.

Дріжджове підживлення робіть рослинам раз на два тижні.