Подкормите хилую рассаду этим способом и она будет расти, как на дрожжах

Как подкормить рассаду дрожжами

Дрожжевая подкормка отличается среди других своей эффективностью, так как в составе есть белок, микроэлементы, органическое железо и аминокислоты.

После дрожжевой подкормки побеги впитывают полезные вещества из почвы и начинают очень активно расти. Это самое простое и бюджетное удобрение. Берите качественные и свежие дрожжи и используйте подкормку в тот же день!

Как приготовить раствор с дрожжами

Для подкормки рассады возьмите пачку дрожжей (100 граммов) и 5 литров теплой воды. Разведите дрожжи в воде. Затем в смесь добавьте 5 ст. л. сахара. Дайте настояться несколько часов. Через 2-3 дня у вас будет целебный раствор для ваших растений. Важно дать ему настояться в теплом месте, но не под прямыми солнечными лучами. Разводите с водой в отношении 1:10.

Дрожжевую подкормку делайте растениям раз в две недели.