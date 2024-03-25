"Подвешенный" билет в театр: в Киеве запустили новую инициативу

Жители Киева и гости столицы могут участвовать в новой инициативе, которую запустил Молодой театр. Для этого нужно купить "подвешенный" билет на спектакль, который достанется человеку, нуждающийся в этом.

Как будет работать эта инициатива, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию столичного Молодого театра в Facebook.

Кто сможет воспользоваться таким билетом

Если вы хотите доставить удовольствие тем, кто не имеет возможности купить билет в театр, вы можете приобрести и "подвесить" билет для этих людей. Эта традиция принята во всем мире, поэтому Молодой театр также приобщается к известной практике.

Подвешенным билетом могут воспользоваться граждане Украины, которые в период военного положения защищают нашу Родину на фронте:

Военнослужащие ВСУ

Члены их семей

Семьи погибших воинов

Добровольцы территориальной обороны Киева и области

Волонтеры

Вынужденно перемещенные лица

Как получить "подвешенный" билет в театр

Чтобы получить такой подвешенный билет, позвоните в бюро по работе со зрителем:

(050) 418 6848

(067) 489 4840

Что такое "подвешенный" билет

Это традиция оплатить услугу, чтобы ею мог воспользоваться кто-нибудь другой. Происходит от названия кофе, который по традиции можно было заказать в кафе Неаполя, чтобы продемонстрировать свое везение и щедрость.

При этом клиент получал одну чашечку кофе, но платил за две. За счет этого, бездомные и бедняки могли зайти в кафе и спросить, нет ли у бармена "лишнего" напитка. Также таким кофе угощали путешественников.

Традицию подвешивать или придерживать кофе, другие напитки или услуги распространили по всему миру и сейчас это символизирует щедрость и желание помочь другому человеку.