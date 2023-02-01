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Піду шукати могилу Путіна: Данилко висловився про заборону на в'їзд до Росії

Данилко розповів, що зробить після закінчення заборони на в'їзд до РФ (фото: facebook com)
Автор: Анна Шиканова

Український артист і шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені під псевдонімом Вєрка Сердючка, повідомив, як ставиться до заборони на в'їзд до Росії й що він робитиме з цим. Відомо, що Данилко потрапив до чорного списку РФ і йому заборонено відвідувати цю країну в найближчі 50 років.

Свою думку він висловив в інтерв'ю для італійського видання Corriere della Sera.

Лаша тумбай!

Андрій Данилко зі своєю командою зараз гастролює в Італії і його Вєрка Сердючка виступить на одному з найбільших музичних фестивалів – у Сан-Ремо.

"Музика об'єднує, а може й розділити, як це намагається зробити Путін, заборонивши Сердючці відвідувати РФ. У Кремлі мене вважали стовідсотково своєю. І щоб покарати, придумали, що приспів "лаша тумбай" означає "прощавай, Росія". А я навіть і не думав про це. І тепер, коли я співатиму її знову, я дійсно прощатимуся з Росією", - сказав шоумен.

Його в Росії назвали нацистом та створювали клони його Вєрки Сердючки, а йому виступати не давали.

Піду шукати могилу Путіна

Заборона відвідувати Росію у найближчі 50 років Андрія Данилка зовсім не бентежить. І він точно знає, чим займатиметься, коли це обмеження закінчиться.

"З моєю критикою вторгнення 2022 року мені заборонили в'їзд до Росії. Це означає, що у віці 98 років я повернуся до Москви та піду шукати могилу Путіна", - заявив артист.

Він також підкреслив, що не є прихильником поняття "музиканти поза політикою" - принаймні тоді, коли йдеться про війну.

Фестиваль у Сан-Ремо розпочнеться 7 лютого і зі своєю промовою має виступити президент України Володимир Зеленський. Деякі політики Італії вже висловилися, що змішувати політику із музикою не дуже доцільно.

"Тоді вони (політики - ред.) повинні пояснити це і Путіну. Сан-Ремо був подією, яку неможливо пропустити для всіх нас. Якщо Зеленський зможе трохи розворушити мізки у Сан-Ремо, це буде лише акт справедливості", - вважає Данилко.

До речі, раніше ми писали, що Андрій Данилко вперше розповів про свого батька.

А ще розповідали про те, що Данилко показав своє ставлення до росіян.

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