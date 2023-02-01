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Пойду искать могилу Путина: Данилко высказался о запрете на въезд в Россию

Данилко рассказал, что сделает после окончания запрета на въезд в РФ (фото: facebook com)
Автор: Анна Шиканова

Украинский артист и шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене под псевдонимом Верка Сердючка, сообщил, как относится к запрету на въезд в Россию и что он будет с этим делать. Известно, что Данилко попал в черный список РФ и ему запрещено посещать эту страну ближайшие 50 лет.

Свое мнение артист высказал в интервью для итальянского издания Corriere della Sera.

Лаша тумбай!

Андрей Данилко со своей командой сейчас гастролирует в Италии и его Верка Сердючка выступит на одном из крупнейших музыкальных фестивалей - в Сан-Ремо.

"Музыка объединяет, а может и разделить, как это пытается сделать Путин, запретив Сердючке посещать РФ. В Кремле меня считали стопроцентно своей. И чтобы наказать, придумали, что припев "лаша тумбай" означает "прощай, Россия". А я даже и не думал об этом. И теперь, когда я буду петь ее снова, я действительно буду прощаться с Россией", - сказал шоумен.

Его в России назвали нацистом и создавали клоны его Верки Сердючки, а ему выступать не давали.

Пойду искать могилу Путина

Запрет посещать Россию ближайшие 50 лет Андрея Данилко совсем не смущает. И он точно знает, чем будет заниматься, когда это ограничение закончится.

"С моей критикой вторжения в 2022 году мне запретили въезд в Россию. Это значит, что в возрасте 98 лет я вернусь в Москву и пойду искать могилу Путина", - заявил артист.

Он также подчеркнул, что не является сторонником понятия "музыканты вне политики" - во всяком случае тогда, когда речь идет о войне.

Фестиваль в Сан-Ремо начнется 7 февраля и со своей речью должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. Некоторые политики Италии уже высказались, что смешивать политику с музыкой не очень целесообразно.

"Тогда они (политики - ред.) должны объяснить это и Путину. Сан-Ремо был событием, которое невозможно пропустить для всех нас. Если Зеленский сможет немного расшевелить мозги в Сан-Ремо, это будет только акт справедливости", - считает Данилко.

Кстати, ранее мы писали о том, что Андрей Данилко впервые рассказал о своем отце.

А еще рассказывали о том, что Данилко показал свое отношение к россиянам.

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