Підтверджено науково. Експерт назвав овоч №1, який знизить ваш тиск

Який овоч може знизити високий тиск?

Лікар Майкл Мослі та професор Тім Спектор в одному з подкастів BBC обговорювали питання, що саме ми повинні їсти, щоб залишатися здоровими.

І одна їжа, яка, очевидно, може творити чудеса для нашого загального здоров’я, - це буряк. Обидва експерти погодилися, що цей продукт корисний на корисні поживні речовини.

"Буряк багатий на нітрати, це призводить до вивільнення закису азоту, який розширює кровоносні судини по всьому тілу", - сказав Мослі.

Тім абсолютно солідарний з колегою і сказав, що буряк є чудовим прикладом їжі, яка дійсно лікує.

"Цей овоч справді знижує артеріальний тиск. У правильних рандомізованих контрольованих дослідженнях це набагато ефективніше та набагато приємніше, ніж обмеження в солі", - сказав він.

Користь буряка підтверджена науково

Порада експертів підтверджена науково. Так, у дослідженні команда з Лондонського університету королеви Марії виявила, що 250 мл склянки бурякового соку призвело до середнього зниження артеріального тиску приблизно на 8/4 мм рт.

У багатьох учасників дослідження рівень артеріального тиску повернувся до свого безпечного діапазону. Нещодавно опублікована стаття у Frontiers in Nutrition також дійшла подібного висновку. Там було сказано, що нітрати, які містяться в буряковому соку, знижують систолічний артеріальний тиск, але не діастолічний артеріальний тиск у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Зазначимо, що буряк також може допомогти підтримати здоров’я кишечника та знизити ризик серцевих захворювань, тому його варто додати на свою тарілку.