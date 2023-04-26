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Підтримують потенцію: які продукти повинні бути в щоденному раціоні чоловіків

Які продукти повинні їсти чоловіки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильне харчування для чоловіків дуже важливе. Все тому, що воно не лише сприяє покращенню зовнішнього вигляду, а й значно зміцнює здоров’я, роблячи їх сильнішими та витривалішими.

Про це повідомила терапевт та дієтолог Аліна Іванова в Instagram.

Які продукти чоловіки повинні вживати

До найважливіших продуктів, які будуть підтримувати потенцію чоловіків, експерт віднесла:

  • горіхи;
  • часник;
  • гранатовий сік;
  • авокадо;
  • темний шоколад;
  • овочі;
  • яйця;
  • зелений чай;
  • морепродукти;
  • насіння гарбуза.

Шкідливі продукти для чоловіків

Соя

Надмірна кількість сої, яка міститься в соусах та соєвому молоці зменшує рівень тестостерону в крові і знижує потенцію.

Важливо, що невелика кількість сої навряд чи зашкодить, якщо знати міру.

Пиво

Такий продукт містить фітоестрогени, речовини, склад яких нагадує жіночі статеві гормони. Саме вони є причиною розвитку "пивного живота" та ожиріння.

Загалом від пива слід утримуватися, принаймні, не вживати його без міри і у великих кількостях.

Ковбаса і ковбасні вироби

До того ж до складу багатьох ковбасних виробів входить зовсім не м’ясо, а соя, приправлена ​​смаковими добавками і ароматизаторами. А вона своєю чергою дуже шкодить чоловічому організму.

Раніше ми повідомляли, які продукти підвищують рівень гормонів у чоловіків і дають їм силу.

Також ми писали, чому чоловіки важче переносять високу температуру.

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