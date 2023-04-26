Підтримують потенцію: які продукти повинні бути в щоденному раціоні чоловіків

Правильне харчування для чоловіків дуже важливе. Все тому, що воно не лише сприяє покращенню зовнішнього вигляду, а й значно зміцнює здоров’я, роблячи їх сильнішими та витривалішими.
Про це повідомила терапевт та дієтолог Аліна Іванова в Instagram.
До найважливіших продуктів, які будуть підтримувати потенцію чоловіків, експерт віднесла:
Соя
Надмірна кількість сої, яка міститься в соусах та соєвому молоці зменшує рівень тестостерону в крові і знижує потенцію.
Важливо, що невелика кількість сої навряд чи зашкодить, якщо знати міру.
Пиво
Такий продукт містить фітоестрогени, речовини, склад яких нагадує жіночі статеві гормони. Саме вони є причиною розвитку "пивного живота" та ожиріння.
Загалом від пива слід утримуватися, принаймні, не вживати його без міри і у великих кількостях.
Ковбаса і ковбасні вироби
До того ж до складу багатьох ковбасних виробів входить зовсім не м’ясо, а соя, приправлена смаковими добавками і ароматизаторами. А вона своєю чергою дуже шкодить чоловічому організму.
Раніше ми повідомляли, які продукти підвищують рівень гормонів у чоловіків і дають їм силу.
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