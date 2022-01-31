Почему мужчины тяжелее переносят высокую температуру: этому есть объяснение
Очень часто мужчины жалуются, что очень тяжело переносят высокую температуру. Шутки на эту тему неуместны, но есть и объяснение такой особенности. Конечно же, это касается не всех представителей мужского пола.
Врач Юлия Кочанова назвала причину такого положения дел.
Все люди разные
"Все люди по-разному реагируют на повышенную температуру тела и простудные симптомы. Но существует мнение, что мужской организм хуже переносит вирусные заболевания, чем женский. На самом деле часто мужчины не преувеличивают свои болезненные ощущения: они действительно имеют более слабую иммунную реакцию по отношению к вирусам", - рассказала терапевт.
Гормоны
По словам специалиста, мужчины могут тяжелее переносить инфекцию и температуру из-за гормонов. Дело в том, что женские гормоны (эстрогены) помогают снизить содержание вируса в организме, способствуя размножению иммунокомпетентных клеток, тогда как мужской тестостерон снижает защитную реакцию иммунитета.
"Также стоит принять во внимание температуру тела: у мужчин она примерно на 0,5 градусов ниже, чем у женского пола", - сообщила Кочанова.
Женский организм более защищен изначально, так как он предназначен для вынашивания ребенка.
"Именно поэтому даже незначительное температурное повышение уже переносится мужским организмом намного тяжелее, а из-за большого количества потовых желез на теле при резком падении температуры их чаще настигают головокружения. Женский организм более защищен изначально, так как его предназначение — зарождение и развитие новой жизни", - резюмировала врач.
Здоровый образ жизни
Также медик отметила, что женщины лучше переносят температуру, чем мужчины, так как чаще всего ведут здоровый образ жизни - правильно питаются, занимаются спортом, реже пьют алкоголь. Также мужчины очень часто затягивают вакцинацию, в то время, как женщины, в этом вопросе более активны.
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