Поддерживают потенцию: какие продукты должны быть в ежедневном рационе мужчин

Какие продукты мужчины должны употреблять

К важнейшим продуктам, которые будут поддерживать потенцию мужчин, эксперт отнесла:

орехи;

чеснок;

гранатовый сок;

авокадо;

темный шоколад;

овощи;

яйца;

зеленый чай;

морепродукты;

семена тыквы.

Вредные продукты для мужчин

Соя

Чрезмерное количество сои, содержащейся в соусах и соевом молоке, уменьшает уровень тестостерона в крови и снижает потенцию.

Важно, что небольшое количество сои вряд ли навредит, если соблюдать меру.

Пиво

Такой продукт содержит фитоэстрогены, вещества, состав которых напоминает женские половые гормоны. Именно они являются причиной развития пивного живота и ожирения.

В общем, от пива следует воздержаться, по крайней мере, не употреблять его без меры и в больших количествах.

Колбаса и колбасные изделия

К тому же в состав многих колбасных изделий входит совсем не мясо, а соя, приправленная вкусовыми добавками и ароматизаторами. А она в свою очередь очень вредит мужскому организму.