Підтримуємо Україну. Потап показав, чим займається у ОАЕ (фото)

Що Потап робить в ОАЕ

Судячи з усього, зірка українського шоу-бізу шукає людей, які підтримають Україну фінансово. Або ж, можливо, людей з когорти світових знаменитостей, які запишуть з Олексієм спільну пісню...

Потап з Ширазом Хасаном (фото: instagram.com/realpotap)

"Нашу країну підтримують в усіх куточках світу!" - написав Потап.

Артист, якого звинувачують у тому, що він постійно виїздить з України, підкріпив допис спільним фото з "одним із найвеличніших людей шоу-бізнесу та соціальних медіа", з якими Потапенко зустрічався - Ширазом Хасаном.

"Попереду ще більше великих подій", - додав співак.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Хто такий Шираз Хасан

Хасан - відомий і впливовий медіабізнесмен. Його називають "торговцем славою". Він власник одного з найпопулярніших каналів новин про знаменитостей HOLLYWOOD.TV.

Шираз Хасан (фото: instagram.com/sheeraz)

Також бізнесмен веде майстер-клас "FAME by Sheeraz", під час якого розповідає про те, як насправді працює Голлівуд, і допомагає впроваджувати "сміливі стратегії в бізнес, які дають гарантовані результати" (серед його клієнтів Unilever, AB InBev, Johnson & Johnson, Pantene, Gillette та інші).

Він знімався у фільмі Періс Хілтон "Це Париж", а також у документалці ABC 2020 "Селебріті".

Зараз Хасан активно працює з мільярдерами та зірками світового шоу-бізнесу, серед яких Зендая, Кім Кардашьян, Джей Ло, Джастін Бібер, Рікі Мартін, Селена Гомес та багато інших.

Шираз Хасан і Кім Кардашьян (фото: instagram.com/sheeraz)