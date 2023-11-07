Поддерживаем Украину. Потап показал, чем занимается в ОАЭ (фото)

Что делает Потап в ОАЭ

Судя по всему, звезда украинского шоу-биза ищет людей, которые поддержат Украину финансово. Или, возможно, людей из когорты мировых знаменитостей, которые запишут с Алексеем общую песню...

Потап с Ширазом Хасаном (фото: instagram.com/realpotap)

"Нашу страну поддерживают во всех уголках мира!" - написал Потап.

Артист, которого обвиняют в том, что он постоянно выезжает из Украины, подкрепил сообщение совместным фото с "одним из величайших людей шоу-бизнеса и социальных медиа", с которым Потапенко встречался - Ширазом Хасаном.

"Впереди еще больше крупных событий", - добавил певец.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Кто такой Шираз Хасан

Хасан - известный и влиятельный медиа-бизнесмен. Его называют "торговцем славой". Он владелец одного из самых популярных новостных каналов о знаменитостях HOLLYWOOD.TV.

Шираз Хасан (фото: instagram.com/sheeraz)

Также бизнесмен ведет мастер-класс "FAME by Sheeraz", во время которого рассказывает о том, как на самом деле работает Голливуд, и помогает внедрять "смело стратегии в бизнес, которые дают гарантированные результаты" (среди его клиентов Unilever, AB InBev, Johnson & Johnson, Pantene, Gillette и другие).

Он снимался в фильме Пэрис Хилтон "Это Париж", а также в документалке ABC 2020 "Селебрити".

Сейчас Хасан активно работает с миллиардерами и звездами мирового шоу-бизнеса, среди которых Зендая, Ким Кардашьян, Джей Ло, Джастин Бибер, Рики Мартин, Селена Гомес и многие другие.

Шираз Хасан и Ким Кардашьян (фото: instagram.com/sheeraz)