Підтоплений Херсон показали з висоти пташиного польоту (фото)

Після вибуху, який влаштували росіяни на Каховській ГЕС, вода продовжує прибувати до Херсона та сіл і міст в області. Наразі відомо про 29 постраждалих населених пунктів.
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали у своєму Instagram, який вигляд зараз має Херсон з неба
Вночі 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, попередньо піднявши рівень води. Вони зробили це якраз для того, щоб масштаби та наслідки катастрофи були більшими.
Підтоплений Херсон (фото: instagram.com/libkos)
З містечок і сіл Херсонської області, а також самого Херсона, триває евакуація. Місцевих мешканців закликають не нехтувати цією допомогою. Наразі евакуйовано вже 1 854 людини. Більшість - із херсонського мікрорайону Корабел і Корабельного району.
Крім того, влада неодноразово наголосила на тому, що використовувати воду, яка прибуває, категорично заборонено. Це зумовлено тим, що достеменно невідомо, який рівень токсичності цієї води.
Підтоплений Херсон (фото: instagram.com/libkos)
Як питну краще використовувати бутельовану воду, а технічну - привізну. Криниці більше не є безпечними джерелами води!
До того ж мешканців закликають не залишати своїх домашніх тварин напризволяще. За можливості забирати їх із собою. Якщо такої нагоди немає - випускати з вольєрів, відв'язувати та дати їм змогу врятувати свої життя.
Підтоплений Херсон (фото: instagram.com/libkos)
Раніше Олександр Прокудін заявив, що на Херсонщині інтенсивність підтоплень зменшується, однак за прогнозами рівень води збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин.
Раніше ми розповідали, куди може "подітися" вода із ГЕС, яка заполонила міста та села.
А ще писали про те, що на Дніпровщині почався масовий мор риби через спад рівня води.