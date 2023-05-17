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Підшкірний протизаплідний імплант: як працює контрацептив і кому він підходить

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Середа 17 травня 2023 18:01
Підшкірний протизаплідний імплант: як працює контрацептив і кому він підходить Як працює протизаплідний імплант (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Протизаплідний імплант вводиться під шкіру, працює від шести місяців до п'яти років в залежності від типу і забезпечує надійний захист від небажаної вагітності. Однак підходить такий контрацептив не всім, та й ціна його дещо "кусається".

Як працює сучасний спосіб контрацептив для жінок - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Що таке протизаплідний імплант

Це сучасний препарат, наприклад, "Імпланон", який запобігає вагітності завдяки комбінації впливів на жіночий організм. По-перше, він пригнічує наступ овуляції. По-друге, сприяє загустінню цервікального слизу, що створює перешкоду для сперматозоїдів потрапити в порожнину матки.

Контрацептив візуально непомітний, не заважає активному життю, в порівнянні з внутрішньоматковою спіраллю або іншими імплантатами.

Він являє собою гнучкий стрижень з пластичного матеріалу, досить мініатюрного розміру - приблизно 4 см завдовжки і 2 мм завширшки, що нагадує сірник.

Після видалення здатність жінки до запліднення відновлюється протягом місяця. Видаляти контрацептив можна достроково.

Як встановлюється препарат

Процедура введення імпланту проводиться після консультації з лікарем-гінекологом. На цьому етапі визначаються термін введення препарат.

Бажано його вводити на 1-5 дні менструального циклу. Процедура передбачає використання місцевих анестезуючих засобів. Його встановлюють підшкірно на внутрішній стороні плеча.

Ось так виглядає система для введення імпланта:

Підшкірний протизаплідний імплант: як працює контрацептив і кому він підходить

Фото: igor-grynda.com.ua

Кому не можна використовувати контрацептив

Як і будь-який контрацептив, підшкірний імплант має ряд обмежень. Як пишуть лікарі, він протипоказаний жінкам:

  • із захворюваннями судин,
  • з хронічною мігренню,
  • з онкозахворюваннями,
  • з новоутвореннями в печінці,
  • гормонозалежним,
  • при гіпербілірубінемії,
  • тим, хто молодше 18 років.

Можливі ускладнення

Серед ймовірних побічних ефектів після введення імпланту виділяють:

  • імовірні зміни консистенції, інтенсивності і частоти менструальних виділень або ж повна їх відсутність,
  • підвищений ризик до інфекційних і паразитарних захворювань,
  • зростання апетиту і коливання маси тіла,
  • коливання артеріального тиску,
  • ймовірність міграції імплантату з місця введення.

Вартість процедури разом з імплантом становить близько 10 тисяч гривень.

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