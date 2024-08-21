Підроблений мед несе загрозу для організму. Як відрізнити якісний продукт

Мед є природним джерелом численних цінних поживних речовин, але той, який продається в магазинах, не завжди має очікувані цілющі властивості через кількість підробок.

Як обрати якісний мед та не завдати шкоду організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Як розпізнати оригінальний продукт?

Фальсифікація меду є більш поширеною, ніж ви думаєте, і часто відбувається, коли бджоли збирають нектар. Комахам дають цукор, який потім змішують з медом. Інший спосіб - нагріти мед при високій температурі, щоб його було легше змішати з цукровим сиропом.

Це призводить до втрати цінних властивостей меду і навіть до вироблення шкідливих речовин.

Одним з найцінніших і дорогих медів є новозеландський мед манука, який володіє унікальними цілющими властивостями. На жаль, часто буває так, що мед на полицях магазинів є підробками, тобто синтетичними продуктами, які не містять унікальних і характерних інгредієнтів справжнього меду.

Тому варто знати, які особливості окремих сортів. Що, безумовно, повинно викликати у нас сумніви щодо якості меду, це:

занадто низька ціна означає, що це не якісний мед із сертифікованої пасіки,

занадто гладка поверхня і рідка консистенція - це сигнал про те, що структура меду могла бути порушена,

відсутність різкого запаху і кислого присмаку також свідчить про низьку якість продукту.

Ознаки неякісного меду та справжнього продукту

Етикетка продукту

Шукаючи хороший мед, насамперед зверніть увагу на етикетку на банці. Якщо країна виробництва позначена як "за межами ЄС" або "ЄС і за межами ЄС", її слід категорично відхилити.

Переважна більшість цих видів продукції походить з Китаю і є т.зв медоподібні продукти, які можуть викликати алергічні реакції через наявність препаратів проти розмноження бактерій.

Якщо ви хочете купити гарний продукт, відмовтеся від продуктів, позначених таким чином. Добре, якщо на ярлику - замість назви підприємства - буде вказано ім'я та адресу пасічника.

Кристалізація

Незважаючи на зовнішню якість, традиційний мед виглядає набагато гірше штучного. Це відбувається тому, що в результаті процесу кристалізації на поверхні меду і на стінках банки відкладаються кристали, схожі на шкіру або піну. По суті, це пилок, частинки воску і бджолиний хліб, тобто всі найцінніші продукти з вулика.

Фальшивий мед завжди має однорідну і апетитну консистенцію. Також варто звернути увагу на кришку упаковки меду - якщо вона вздулася, це означає, що мед перебродив.

Запах і смак

Якщо при спробі меду ви не відчуєте легкого пощипування язиком (особливо це помітно у випадку з гречаним медом), можна вважати, що це підробка. Кислуватий присмак говорить про те, що додані ароматизатори або продукт бродить. У свою чергу, карамельний присмак говорить про те, що мед був перегрітий.

Якісний мед має відчутний природний аромат. Зазвичай ви можете відчути це, навіть якщо воно ледь помітне. Фахівці порівнюють його з ароматом, що нагадує поєднання воску, пасіки та дерева.

Розчинність у воді

Якість меду можна дуже легко перевірити за допомогою тесту на розчинність у воді. Для цього приготуйте склянку прохолодної води і налийте в неї мед прямо з банки.

Справжній, натуральний мед потече безперервним струменем і "важко" осяде на дні склянки. Фальшивий відразу почне розчинятися у воді і його потік буде непостійним.

Твердість меду

Деякі люди вважають, що твердий мед сумнівної якості. Ніщо не може бути дальшим від істини! Неапетитна консистенція, яка є результатом бажаного процесу кристалізації, зазвичай свідчить про хороший продукт. Більшість із нас неправильно вважає, що справжній мед має бути рідким, гладким і золотистого кольору. Виробники спритно користуються цим, виставляючи нам на полиці магазинів підробки, позбавлені цінних властивостей.

Надійна пасіка

Найкраще рішення, яке дає нам майже 100 відсотків. бути впевненим у класі продукту - це знайти перевірену пасіку. Найякісніший мед отримують любителі бджільництва в незабруднених і природних зонах.