Поддельный мед - это угроза для организма. Как отличить качественный продукт

Мед является природным источником многочисленных ценных питательных веществ, но продаваемый в магазинах не всегда обладает ожидаемыми целебными свойствами из-за количества подделок.

Как выбрать качественный мед и не нанести вред организму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Как распознать оригинальный продукт?

Фальсификация меда более распространена, чем вы думаете, и часто происходит, когда пчелы собирают нектар. Насекомым дают сахар, который затем смешивают с медом. Другой способ - нагреть мед при высокой температуре, чтобы его было легче смешать с сахарным сиропом.

Это приводит к потере ценных свойств меда и даже выработке вредных веществ.

Одним из самых ценных и дорогих медов является новозеландский мед манука, обладающий уникальными целебными свойствами. К сожалению, часто бывает так, что мед на полках магазинов является подделками, то есть синтетическими продуктами, не содержащими уникальных и характерных ингредиентов настоящего меда.

Поэтому следует знать, каковы особенности отдельных сортов. Что, безусловно, должно вызывать у нас сомнения в качестве меда, это:

слишком низкая цена означает, что это не качественный мед из сертифицированной пасеки,

слишком гладкая поверхность и жидкая консистенция - это сигнал о том, что структура меда могла быть нарушена,

отсутствие резкого запаха и кислого привкуса также свидетельствует о низком качестве продукта.

Признаки некачественного меда и подлинного продукта

Этикетка продукта

Ища хороший мед, прежде всего, обратите внимание на этикетку на банке. Если страна производства обозначена как "за пределами ЕС" или "ЕС и за пределами ЕС", ее следует категорически отклонить.

Подавляющее большинство этих видов продукции происходит из Китая и есть т.н. медообразные продукты, которые могут вызвать аллергические реакции из-за наличия препаратов против размножения бактерий.

Если вы хотите купить хороший продукт, откажитесь от продуктов, отмеченных таким образом. Хорошо, если на ярлыке - вместо названия предприятия будет указано имя и адрес пасечника.

Кристаллизация

Несмотря на внешнее качество, традиционный мед выглядит гораздо хуже искусственного. Это происходит оттого, что в результате процесса кристаллизации на поверхности меда и на стенках банки откладываются кристаллы, похожие на кожу или пену. По сути, это пыльца, частицы воска и пчелиный хлеб, то есть все самые ценные продукты из улья.

Фальшивый мед всегда имеет однородную и аппетитную консистенцию. Также стоит обратить внимание на крышку упаковки меда – если она вздулась, это значит, что мед перебродил.

Запах и вкус

Если при попытке меда вы не почувствуете легкого пощипывания языком (особенно это заметно в случае с гречишным медом), можно считать, что это подделка. Кисловатый привкус говорит о том, что добавлены ароматизаторы или продукт бродит. В свою очередь, карамельный привкус говорит о том, что мед был перегрет.

Качественный мед обладает ощутимым природным ароматом. Обычно вы можете почувствовать это, даже если оно едва заметно. Специалисты сравнивают его с ароматом, напоминающим сочетание воска, пасеки и дерева.

Растворимость в воде

Качество меда можно легко проверить с помощью теста на растворимость в воде. Для этого приготовьте стакан прохладной воды и налейте в нее мед прямо из банки.

Настоящий, натуральный мед потечет непрерывной струей и "трудно" осядет на дне стакана. Фальшивый сразу начнет растворяться в воде, и его поток будет непостоянным.

Твердость меда

Некоторые люди считают, что твердый мед сомнительного качества. Ничто не может быть дальше истины! Неаппетитная консистенция, являющаяся результатом желаемого процесса кристаллизации, обычно свидетельствует о хорошем продукте. Большинство из нас неправильно считает, что настоящий мед должен быть редким, гладким и золотистого цвета. Производители ловко пользуются этим, выставляя нам на полки магазинов подделки, лишенные ценных свойств.

Надежная пасека

Лучшее решение, которое дает нам почти 100 процентов быть уверенным в классе продукта - это найти проверенную пасеку. Самый качественный мед получают любители пчеловодства в незагрязненных и природных зонах.