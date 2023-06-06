Підрив Каховської ГЕС: Росія повторила "трюк" 80-річної давнини. Чи допоможе це окупантам?

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Під загрозою затоплення перебувають близько 80 населених пунктів України.
Зауважимо, що підрив гідроелектростанції в Херсонській області вчинений росіянами "у кращих традиціях" радянського союзу. Адже це вже не вперше, коли руйнуванням ГЕС і ціною невинних життів мирних людей російські солдати намагаються врятувати свою шкуру і не бути знищеними.
Нагадаємо вам історію, як у 1941 році працівники НКВС підірвали греблю ДніпроГЕСу, щоб не допустити просування німецьких військ, і що з того вийшло.
Підрив Дніпровської ГЕС у 1941 році був однією з трагічних подій в рамках Другої світової війни.
У ніч з 18 на 19 серпня, після отримання інформації про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя, греблю Дніпровської ГЕС було підірвано співробітниками НКВС за наказом військового керівництва.
Підрив греблі був підготовлений заздалегідь начальником відділу військово-інженерного управління штабу Південного фронту підполковником Олексієм Петровським і представником Генерального штабу Червоної армії, москвичем Борисом Еповим.
Вибух став результатом використання близько 20 тонн вибухових речовин (за іншими даними - амоналу). Прорив в греблі став причиною утворення пробоїни завдовжки 175,5 метра та заввишки 21,2 метра, через яку ринула вниз майже шестиметрова хвиля.
Особливого цинізму інциденту додає його спонтанність і ігнорування необхідності повідомити місцевим жителям. Навіть керівництву міста і військовим підрозділам, які були на передовій, не було повідомлено про наміри НКВСників. Саме тому загинуло багато червоноармійців, які переправлялися на лівий берег Дніпра, а також мешканців придніпровських сіл і містечок, які були затоплені за декілька годин.
Точну кількість жертв ми ніколи не дізнаємось, бо жодних підрахунків не велося. За деякими оцінками, загинуло від 20 тисяч до 80-120 тисяч людей.
Разом з тим, немає точних відомостей про втрати серед німецької армії, оскільки гребля була підірвана перед наближенням німецьких військ.
Більше того, німецькі будівельні частини доволі оперативно відновили зруйновану частину греблі, і влітку 1942 року замість обладнання, виведеного з ладу, запрацювало нове - німецького виробництва.
Дніпровська ГЕС у 1941 році (фото: wikipedia.org)
Таким чином, за аналогією до подій 80-річної давнини, росіяни підірвали гідроелектростанцію, не подумавши ні про мирне населення (в тому числі на окупованих територій), ні про своїх солдатів, які благають про порятунок, опинившись у водній пастці.
Однак сподівання російських окупантів сьогодні на те, що знищення Каховської ГЕС зупинить наступ ЗСУ, - марні. За словами військового експерта Сергія Грабського, "противник свідомо вистрілив собі в ногу".
На його думку, паводок впаде через якихось три-чотири дні. Вода пройде, ситуація стабілізується і фактично всього, що досяг противник - це змиття своїх укріплень, які вони створювали на лівому березі Дніпра.
Раніше ми повідомляли, що вода із Каховської ГЕС затопила зоопарк "Казкова діброва".
Також ми писали, що російські окупанти тонуть через підрив дамби та просять про допомогу.