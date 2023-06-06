Гуменюк розповіла, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, намагаючись розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб таким чином тиснути на Україну. Хоча вони вже зрозуміли, що накоїли, тому і самі евакуюються з небезпечних районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому", - розповіла вона.
На її думку, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.
"А зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються", - додала Гуменюк.
Підрив Каховської ГЕС
Російські війська скоїли підрив Каховської ГЕС сьогодні вночі, 6 червня. Наразі уточнюються масштаби руйнувань.
Проводиться евакуація мешканців лівого берега Херсонської області. У Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, найближчим часом тут відключать і водопостачання. У Кривому Розі ситуація складна, там проводять екстрену нараду.
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