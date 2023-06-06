Підрив Каховської ГЕС: як евакуюватися з небезпечної місцевості та куди звертатися за допомогою

Вночі 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. У результаті 80 населених пунктів з обох берегів Дніпра під загрозою затоплення, а евакуації потребують 16 000 людей.
Куди звертатися за допомогою, розповіли в Telegram-каналі "Евакуація. City".
Під загрозою затоплення опинилися села:
Щоб виїхати з небезпечних районів, телефонуйте:
Телефони міської гарячої лінії:
Інформація щодо локацій евакуації у Корабельному районі за номером - 099 736 22 30.
Допомога з евакуацією від Херсонського хабу за номерами:
Лінія кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном - 15-48.
У разі необхідності ви можете звернутися до:
тимчасового прихистку та розселення від ГО "ЖИВА" за посиланням;
евакуація та розміщення в гуманітарних центрах Херсону: напишіть сюди.
Допомога з розміщенням від Херсонського хабу за номерами:
Тимчасове безкоштовне житло в Одесі для тих, хто евакуюється:
Тимчасове житло для евакуйованих на Волині за номером 066 657 09 15. Можна телефонувати, якщо ви можете запропонувати житло для евакуйованих.
Притулок для домашніх тварин з Херсонщини у Дніпрі нададуть працівники шелтера для диких та сільськогосподарських тварин "Пегас".
Тут також можна прилаштувати собак та тварин з інвалідністю.
Тварин можна розмістити тимчасово або на постійно.
Контакти притулку:
Раніше ми докладно розповіли про ситуацію на Каховській ГЕС.
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