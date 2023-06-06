Подрыв Каховской ГЭС: как эвакуироваться из опасной местности и куда обращаться за помощью

Населенные пункты, которые под угрозой

Под угрозой затопления оказались деревни:

Николаевка;

Ольговка;

Львов;

Тягинка;

Понятиевка;

Ивановка;

Токаревка;

Понятиевка;

Приднепровское;

Садовое;

частично город Херсон - остров Корабел.

Как местным эвакуироваться

Чтобы выехать из опасных районов, звоните по телефону:

колл-центр Helping to Leave 093 177 64 58;

горячая линия фонда Восток SOS: 0800 332 614;

благотворительный фонд Save Ukraine: 093 696 978 8.

Телефоны городской горячей линии:

050 040 44 24;

098 958 17 90.

Информация о локациях эвакуации в Корабельном районе по номеру - 099 736 22 30.

Помощь с эвакуацией от Херсонского хаба по номерам:

095 214 76 05;

099 973 11 76;

095 346 29 49.

Линия кризисного реагирования Минреинтеграции по телефону - 15-48.

Где найти временное жилье

При необходимости вы можете обратиться к:

временного убежища и расселения от ОО "ЖИВА" по ссылке;

эвакуация и размещение в гуманитарных центрах Херсона: напишите здесь.

Помощь с размещением от Херсонского хаба по номерам:

095 214 76 05;

099 973 11 76;

095 346 29 49.

Временное бесплатное жилье в Одессе для эвакуируемых:

067 420 08 82;

067 922 77 14.

Временное жилье для эвакуированных на Волыни по номеру 066 657 09 15. Вы можете звонить, если вы можете предложить жилье для эвакуированных.

Где разместить домашних животных

Приют для домашних животных из Херсона в Днепре предоставят работники шелтера для диких и сельскохозяйственных животных "Пегас".

Здесь можно пристроить собак и животных с инвалидностью.

Животных можно разместить временно или на постоянно.

Контакты убежища: