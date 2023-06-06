Подрыв Каховской ГЭС: как эвакуироваться из опасной местности и куда обращаться за помощью

Ночью 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате 80 населенных пунктов с обоих берегов Днепра под угрозой затопления, а в эвакуации нуждаются 16 000 человек.
Куда обращаться за помощью, рассказали в Telegram-канале "Евакуація. City".
Под угрозой затопления оказались деревни:
Чтобы выехать из опасных районов, звоните по телефону:
Телефоны городской горячей линии:
Информация о локациях эвакуации в Корабельном районе по номеру - 099 736 22 30.
Помощь с эвакуацией от Херсонского хаба по номерам:
Линия кризисного реагирования Минреинтеграции по телефону - 15-48.
При необходимости вы можете обратиться к:
временного убежища и расселения от ОО "ЖИВА" по ссылке;
эвакуация и размещение в гуманитарных центрах Херсона: напишите здесь.
Помощь с размещением от Херсонского хаба по номерам:
Временное бесплатное жилье в Одессе для эвакуируемых:
Временное жилье для эвакуированных на Волыни по номеру 066 657 09 15. Вы можете звонить, если вы можете предложить жилье для эвакуированных.
Приют для домашних животных из Херсона в Днепре предоставят работники шелтера для диких и сельскохозяйственных животных "Пегас".
Здесь можно пристроить собак и животных с инвалидностью.
Животных можно разместить временно или на постоянно.
Контакты убежища:
Ранее мы подробно рассказали о ситуации на Каховской ГЭС.
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