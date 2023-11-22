Дієтолог назвав найкращий режим для схуднення, який особливо корисний для діабетиків

Багато хто для схуднення використовує методику інтервального голодування - обмежує себе у часі споживання їжі. Ефективним способом також є підрахунок калорій. Але який режим є кращим для тих, хто прагне скинути зайву вагу?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця в Facebook .

Що краще працює - підрахунок калорій чи обмеження в часі споживання їжі

"Харчування з обмеженням часу вживання їжі протягом доби до восьми годин, також відоме як інтервальне голодування, наприклад, з 10.00 до 18.00, без підрахунку калорій щодня призвело до більшої втрати ваги серед людей з діабетом 2 типу та ожирінням порівняно з обмеженням калорій", - каже дієтолог.

Дослідники Іллінойського університету в Чикаго оприлюднили результати шестимісячного клінічного дослідження за участю 75 дорослих учасників із діабетом 2 типу та ожирінням. Їх випадковим чином розподілили на три групи: одна дотримувалась обмеження споживання їжі 8-годинним інтервалом (з 12:00 до 20:00) без підрахунку калорій, у другої було 25% щоденне обмеження калорій, третя група - контрольна.

Зміна маси тіла на 6-й місяць у групі із інтервальним голодуванням становила - мінус 3,56%, що вдвічі більше, ніж в інших групах.

Середній дефіцит калорій протягом 6 місяців становив 313 ккал/день з інтервальним голодуванням, 197 ккал/день з обмеженням калорій і 16 ккал/день для контрольної групи.

Чи є інтервальне голодування безпечним для пацієнтів

Під час дослідження не виявили побічних ефектів, а випадки гіпоглікемії та гіперглікемії не відрізнялися між групами.

"На думку дослідників, ці результати показують, що інтервальне голодування є безпечним для пацієнтів, які дотримуються лише дієти або приймають ліки для контролю діабету 2 типу", - каже Швець.

Однак для людей, які використовують похідні сульфонілсечовини та/або інсулін, введення режиму інтервального голодування вимагатиме адаптацію режиму прийому ліків і регулярного моніторингу, особливо на початкових етапах запровадження подібних змін дієти.

Також лікар зазначив, що дане дослідження мало дещо обмежені результати, бо випробування тривало короткий період часу.