Дієтолог назвав найкращий режим для схуднення, який особливо корисний для діабетиків
Багато хто для схуднення використовує методику інтервального голодування - обмежує себе у часі споживання їжі. Ефективним способом також є підрахунок калорій. Але який режим є кращим для тих, хто прагне скинути зайву вагу?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця в Facebook.
Що краще працює - підрахунок калорій чи обмеження в часі споживання їжі
"Харчування з обмеженням часу вживання їжі протягом доби до восьми годин, також відоме як інтервальне голодування, наприклад, з 10.00 до 18.00, без підрахунку калорій щодня призвело до більшої втрати ваги серед людей з діабетом 2 типу та ожирінням порівняно з обмеженням калорій", - каже дієтолог.
Дослідники Іллінойського університету в Чикаго оприлюднили результати шестимісячного клінічного дослідження за участю 75 дорослих учасників із діабетом 2 типу та ожирінням. Їх випадковим чином розподілили на три групи: одна дотримувалась обмеження споживання їжі 8-годинним інтервалом (з 12:00 до 20:00) без підрахунку калорій, у другої було 25% щоденне обмеження калорій, третя група - контрольна.
Зміна маси тіла на 6-й місяць у групі із інтервальним голодуванням становила - мінус 3,56%, що вдвічі більше, ніж в інших групах.
Середній дефіцит калорій протягом 6 місяців становив 313 ккал/день з інтервальним голодуванням, 197 ккал/день з обмеженням калорій і 16 ккал/день для контрольної групи.
Чи є інтервальне голодування безпечним для пацієнтів
Під час дослідження не виявили побічних ефектів, а випадки гіпоглікемії та гіперглікемії не відрізнялися між групами.
"На думку дослідників, ці результати показують, що інтервальне голодування є безпечним для пацієнтів, які дотримуються лише дієти або приймають ліки для контролю діабету 2 типу", - каже Швець.
Однак для людей, які використовують похідні сульфонілсечовини та/або інсулін, введення режиму інтервального голодування вимагатиме адаптацію режиму прийому ліків і регулярного моніторингу, особливо на початкових етапах запровадження подібних змін дієти.
Також лікар зазначив, що дане дослідження мало дещо обмежені результати, бо випробування тривало короткий період часу.
Читайте також про те, які вправи для схуднення краще вибрати - кардіо чи силові.
Раніше ми писали про те, що треба знати про субпродукти і кому вони можуть нашкодити.