Кардіо чи силові тренування: тренер Аніта Луценко пояснила, що ефективніше для схуднення

Багато людей, які тільки починають займатись спортом, не можуть вибрати для себе формат тренування - кардіо чи силові. Кожен вид має свої переваги і навіть експерти часто сперечаються, що ефективніше застосовувати.

Про те, які тренування варто вибрати для схуднення, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Аніти Луценко в Instagram .

Що ефективніше - кардіо чи силові тренування

"Що обрати силові тренування чи кардіо? Щоб відповісти на це запитання, спершу треба зрозуміти, яка у вас ціль. Якщо мета схуднути, тоді треба ще зважати на те, як ви харчуєтесь. Бо якщо ви їсте більше калорій, ніж витрачаєте, то ні за допомогою силових тренувань, на з кардіо ви не будете худнути. А якщо буде дефіцит калорій, то ви будете втрачати вагу при будь-яких тренуваннях", - пояснює тренер.

Вона додає, якщо своє харчування ви скоригували, то варто робити силові вправи на великі м'язові групи.

"Доцільно робити вправи, які задіюють максимальну кількість м'язів - випади, присідання, вправи на спину. Також можна побудувати свої заняття так, що ви спершу робите силове тренування, а тоді ще після нього залишаєтесь на 20 хвилин на кардіо", - радить Луценко.

Або ж можна двічі на тиждень робити силове тренування і двічі - кардіо.

"Мій улюблений варіант - кругове тренування. Це коли у вас йде 4-5 вправ силових, а тоді 5 хвилин - кардіо. А тоді повторення цього кругу. Таких можна зробити 4 підходи, ви будете виснажені, енергії потратиться багато. Так ви точно схуднете", - каже тренер.

Луценко зазначає, що якщо у вас ціль не схуднення, а нарощення м'язової маси, або ви хочете збільшити свої показники силові, то треба пам'ятати, що тіло треба розвивати різнобічно.

"Важлива сила, координація, витривалість і гнучкість. Тому розвивайте усі здібності одночасно. І я завжди рекомендую робити орієнтир не на зовнішні прояви, а саме на здоров'я", - говорить Луценко.

Чому потрібно регулярно тренуватись

"Тренування - це твій шлях до саморозвитку і самореалізації. Кожен раз, коли ти виконуєш вправу або підіймаєш вагу, ти випробовуєш свої межі і доводиш собі, що ти здатна на більше, ніж можеш уявити. Це процес, який робить тебе сильнішою, як фізично, так і ментально", - каже Аніта.

Вона додає, що тренування допомагають розвивати дисципліну і витривалість - якості, які потрібні не тільки на тренувальному майданчику, але й у всіх сферах життя. Це вимагає постійного зусилля, самоконтролю і посильних жертв. Але коли є результат, це додає впевненості і мотивації досягати ще більшого.

"Тренування допомагають виявити свої потенційні можливості. Коли ти випробовуєш різні види тренувань і вправ, ти можеш виявити свої сильні сторони", - говорить Луценко.