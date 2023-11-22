Субпродукти дуже корисні, але несуть три великі загрози здоров'ю. Дієтолог застеріг українців

Субпродукти мають репутацію корисної їжі, яку варто вводити у щоденний раціон. Вони багаті поживними речовинами, вітамінами та ще й коштують дешевше за м'ясо. Втім, як виявляється, субпродукти можуть і нашкодити здоров'ю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Що треба знати про субпродукти

"Субпродукти є традиційно їстівними органами тварин. Серед них - печінка, серце, мізки та кишки. Звісно, що найбільша кількість м’ясних страв готується з м’язового м’яса худоби. Однак у багатьох країнах готують популярні страви з органів тварин", - каже дієтолог.

Деякі страви навіть вважають візитівками національної кухні, як качина печінка у Франції, яловичий язик у Латинській Америці чи свиняча печінка в Німеччині. В азійській кухні також часто використовують органи тварин, зокрема нирки, шлунки та кишки.

Цікаво, що під час Другої світової війни споживання субпродуктів в Америці значно зросло. Причиною цього стало те, що частина м’язового м’яса країни йшла на харчування військових.

Яка поживна цінність у субпродуктах

115 г сирої яловичої печінки містить 153 калорії, 23 г білка, 4 г жирів та 4 г вуглеводів. 115 г сирого яловичого серця містить 127 калорій, 20 г білка, 4 г жирів та не містить вуглеводів.

"Субпродукти багаті поживними речовинами. За винятком кишок і мізків, більшість м’ясних органів є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, у тому числі багатьох вітамінів групи В, заліза та цинку", - говорить дієтолог.

Він пояснює, чим саме для організму корисні субпродукти.

Знижують ризик хвороби Альцгеймера

У печінці присутній тіамін, або вітамін В1. Дослідження показали, що він допомагає запобігти факторам ризику хвороби Альцгеймера, включаючи втрату пам’яті та утворення бляшок з бета-амілоїду.

Джерело заліза та енергії

Органи тварин, особливо печінка і нирки, містять залізо. У багатьох людей спостерігається дефіцит цього мікроелементу, симптомами є втома та брак енергії. Вживання субпродуктів (особливо печінки) підвищує рівень заліза в крові та відповідно енергії.

Сприяє зниженню ризику розвитку раку

Рибофлавін, або вітамін В2, є в м’ясних органах, особливо в нирках і печінці. Ця речовина допомагає знизити ризик раку легенів і колоректального раку. Доведено, що дефіцит рибофлавіну підвищує ймовірність раку стравоходу.

Зміцнює імунітет

"Чимало субпродуктів, зокрема печінка, нирки та серце, містять багато цинку. Цей мінерал необхідний для правильної роботи імунної системи. Люди з дефіцитом цинку більш сприйнятливі до інфекції. Крім того, значна кількість біодоступного заліза також сприяє кращому імунному захисту", - пояснює лікар.

Які можуть бути ризики від споживання субпродуктів

Разом із великою користю для організму, регулярне споживання субпродуктів може й мати негативні наслідки для здоров'я. А саме: