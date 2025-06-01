"Підозра з'явилася, коли він став мені купляти ківі, які я на дух не переношу". Як українки дізнаються про зраду

Аліна Сарнацька спитала в мережі Х, як українки дізнаються про зраду і навела приклад своєї подруги. Жінка почула від чоловіка запах дорогих парфумів, а потім почала часто його відчувати.

"Моя подруга унюхала від чоловіка запах чужих, дорогих парфумів. Цей запах став з'являтися часто. Чоловік зізнався. Якщо цікаво, який цей був парфум - ми думаємо, що в тої коханки "Опіум" від Ів Сен Лоран або щось схоже", - написала вона у дописі.

У відповідь жінки почали ділитися своїми історіями - інколи сумними, а інколи й дуже кумедними.