"Подозрение появилось, когда он стал мне покупать киви, которые я на дух не переношу". Как украинки узнают об измене

Алина Сарнацкая спросила в сети Х, как украинки узнают об измене и привела пример своей подруги. Женщина услышала от мужа запах дорогих духов, а потом начала часто его чувствовать.

"Моя подруга унюхала от мужа запах чужих, дорогих духов. Этот запах стал появляться часто. Мужчина признался. Если интересно, какой этот был парфюм - мы думаем, что у той любовницы "Опиум" от Ив Сен Лоран или что-то похожее", - написала она в заметке.

В ответ женщины начали делиться своими историями - иногда печальными, а иногда и очень забавными.