Підкорила самого Пікассо. Хто така Катерина Білокур та як вона творила найкращі картини (фото)

Як Білокур розпочала свій шлях

У віці шести років Катерина навчилася читати, а зовсім скоро почала й малювати. Проте батьки дівчинки не дозволяли їй займатися мистецтвом, вважаючи, що воно відволікає її від домашніх справ.

Але Катерина не здавалася.

"Украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину… І я намалюю з одного боку полотнини що-небудь, надивлюсь-намилуюсь, переверну на другий бік - і там те саме. А тоді виперу той кусочок полотна - і знов малюю..." - згадувала вже доросла Білокур про свої перші спроби.

Дівчина дізналася про два технікуми мистецтва, проте скрізь їй відмовляли через відсутність семирічної освіти. Восени 1934 року Катерина спробувала втопитися в річці, внаслідок чого застудила ноги. Після цього батько згодився на заняття малюванням.

Катерина Білокур (фото: wikiart.org)

Творчий злет художниці стався за збігом обставин. Білокур почула по радіо пісню "Чи я в лузі не калина була" у виконанні Оксани Петрусенко й звернулася до співачки з листом. Вона також додала свій малюнок калини.

Саме він вразив співачку настільки, що вона звернулася до Центру народної творчості. У тому ж році в Полтавському будинку народної творчості була відкрита персональна виставка художниці-самоучки з Богданівки, яка на той час складалася лише з 11 картин.

Будинок-музей Катерини Білокур будинок-музей у Богданівці, Київська область (фото: Василина Копитко / РБК-Україна)

Як досягти успіху без грошей та освіти: рецепт Білокур

Унікальність Катерини ще й у тому, що вона сама виготовляла фарби та пензлі з рослин та щетини. А відсутність освіти не завадила їй здійснити свою мрію.

Мисткиня сама робила пензлі з коров'ячої вовни, котячої шерсті, вишневих гілочок і бляхи від консервних банок. Вони були настільки тонкими, що нагадували голки.

Улюбленими фарбами Білокур були ультрамарин і синій кобальт. Спочатку вона писала саморобними фарбами з калини, бузини, цибулі, а роль розріджувача відігравала лляна олія.

Художниця робила ще одну, відмінну від решти художників, річ. Вона кріпила полотно на підрамнику шпагатом, а коли робота була завершена, знімала використане полотно та кріпила на раму інше.

Пабло Пікассо захоплювався роботами української художниці Катерини Білокур. Коли він побачив її роботи на виставці, сказав, що вони геніальні, та порівняв Катерину Білокур з відомою всьому світові художницею Серафін Луїс.

Тут Катерина Білокур створювала свої найкращі роботи (фото: Василина Копитко / РБК-Україна)

Останні роки життя

Навесні 1961 року до болю в ногах, після спроби вкоротити собі віку, додається сильний біль у шлунку. Ліки не допомагали.

У червні померла мама художниці. Незабаром Катерину відвозять до Яготинської районної лікарні. Там їй роблять операцію. Але це не допомогло: 10 червня 1961 року Катерина Білокур померла.

Відомі роботи Катерини Білокур (фото: Вікіпедія)