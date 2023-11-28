ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Вівторок 28 листопада 2023 16:56
UA EN RU
Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий Кого з авторів Росія присвоїла собі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Росія ніколи не робила чогось чесним шляхом, адже через свої "імператорські" амбіції, вони хочуть володіти всім. Саме тому й творчість деяких письменників українського походження - росіяни присвоїли собі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало інформацію про походження відомих письменників, яких Росія вважає своїми та залюбки розкриває вам істину.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Вікіпедія.

Микола Гоголь

Один з найвідоміших письменників, якого вважають класиком російської літератури. Проте він ще є найвизначнішим з представників її “української школи”, адже крім внеску у російську літературу, Гоголь також мав непрямий, але сильний вплив і на українську літературу й українську культуру в цілому. А його захопленням було збирання саме українського фольклору.

Гоголь ніколи не писав про "Велику російську душу", якої, певно немає. Він обирав описувати саме український народ. Микола Васильович народився у селі Сорочинці, що знаходиться у Полтавській губернії.

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Микола Гоголь (фото: Вікіпедія. Автор: Федір Моллер)

Антон Чехов

Чехов також є уродженцем України, він народився у Катеринославській губернії. Попри те, що більшу частину свого життя він провів у Росії, письменник любив подорожувати Україною та описував Батьківщину у своїх творах.

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Антон Чехов (фото: Вікіпедія)

Володимир Немирович-Данченко

Автор творів "Старий будинок" та інших Немирович-Данченко також нахабно названий російським письменником. Проте народився Володимир у найпівнічнішій частині України - Стародубщині. За часів Визвольної війни Немировичі-Данченки воювали в козацькому війську за свободу України, за що були нагороджені Богданом Хмельницьким.

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Володимир Немирович-Данченко (фото: Вікіпедія)

Федір Достоєвский

Достоєвського вважають визнаним класиком російської літератури та одним з найкращих романістів світового значення. Проте і він має українське коріння. Річ в тому, від назви села Достоєво, де жили предки письменника є українською етнічною територією. Саме ж Достоєво розташоване неподалік нинішнього кордону України й Білорусі.

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Федір Достоєвський (фото: Вікіпедія)

Анна Ахматова

"Класика російської культури" - саме так ми всі знаємо Анну Ахматову, яка насправді має українське походження. Народилася письменниця під Одесою в родині відставного флотського інженера-механіка. Але переїхала і творила у Росії.

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Анна Ахматова (фото: Вікіпедія. Автор: Кузьма Петров-Водкін)

Іван Бунін

Це ім’я добре відоме і в Україні, і в Росії. Проте все ж таки Росія присвоїла його творчість собі.

Але ж насправді Бунін походив із давнього дворянського роду Бунянських, що бере свій початок з XV століття на Полтавщині.Також автор понад 14 років прожив безпосередньо на території сучасної України.

Окрім того, суттєву частину свого російського життя він провів на українських етнічних землях північної Слобожанщини.

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Іван Бунін (фото: Вікіпедія)

Василь Королів

За походженням Василь також українець, оскільки він народився на Полтавщині в дуже у родині священника. Попри те, що він був прихильником УНР та провів більшу частину свого життя у Чехословаччині (на той час) Росія також присвоює деякі його твори собі, оскільки й у Москві Василь також жив.

Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Василь Королів (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про основні цінні якості українців, які треба берегти.

Також дивіться наш випуск про українських митців, яких помилково вважають російськими.

Читайте РБК-Україна в Google News
поэзия