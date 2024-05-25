Підійдуть новачкам: 7 квартирних рослин, за якими легко доглядати

Бромелія

Якщо ви хочете додати яскравих кольорів у свій простір, експерти рекомендують звернути увагу на квітучу бромелію.

Більш витривала, ніж багато інших квітучих рослин, бромелія може витримати нерегулярний полив. Тому вона чудово підходить для початківців, які звикають до графіка догляду за рослинами.

Бромелія (фото: Freepik)

Спатифілум (лілія миру)

Відома своїм яскравим листям і гарними білими квітами, лілія миру віддає перевагу великій кількості води за один раз за рідкісним графіком.

Якщо ви відстаєте від графіка, її довге листя може поникнути, проте експерти кажуть, що рослина напрочуд поблажливо ставиться до хорошого поливу.

Спатифілум (фото: Freepik)

Спатифілум також є чудовим вибором для початківців, оскільки це універсальна рослина - легко адаптується до умов з яскравим непрямим світлом або слабким освітленням.

Потос

Це поєднання найкращого в рослині для початківця у вирощуванні. Потос навіть прозвали диявольським плющем, оскільки він неймовірно стійкий до умов.

Ця невибаглива рослина може переносити багато яскравого сонця або слабке освітлення (однак краще все ж тримати його подалі від яскравого прямого сонця).

Потос (фото: Wikipedia)

До того ж потос спокійно переносить нечастий полив. Насправді навіть краще дати ґрунту повністю висохнути перед тим, як поливати.

Монстера

Монстера, відома великим листям тропічного вигляду, не боїться звичайних рослинних негараздів і процвітає в більшості домашніх умов. Однак, коли монстера здорова, ви побачите більше фірмових отворів і розколів.

Помірне світло і рідкісний полив - це все, що потрібно рослині. Крім цього, монстеру легко розмножити у воді за допомогою живця.

Монстера (фото: Freepik)

Монстера Мініма

Названа так за схожість з листям монстери, ця рослина насправді належить до іншого виду - однак фахівці кажуть, що за нею так само легко доглядати.

Ця рослина чудово підходить для початківців завдяки своїй гнучкості до умов освітлення. Яскрава кімната у вашому домі - це все, що потрібно.

Монстера Мініма (фото: Freepik)

Хоча тропічна міні-монстера віддає перевагу підвищеній вологості, вона чудово почуватиметься і в приміщенні, якщо тримати її подалі від вентиляційних отворів і протягів.

Китайський вічнозелений

За правильних умов освітлення - китайський вічнозелений кущ любить середнє або яскраве освітлення - ця класична кімнатна рослина може виростити листя з безліччю гарних кольорів, включно з червоним, персиковим і рожевим.

Крім цього, вони не бояться пересихання - їх достатньо поливати раз на кілька тижнів, коли ґрунт стає сухим.

Китайський вічнозелений (фото: Freepik)

Сансевієрія (Зміїна рослина)

Забудькуваті (або зайняті) початківці оцінять, що ця строката рослина не потребує багато уваги. Оскільки це різновид сукулентів, їх не потрібно часто поливати.

Зволожувати ґрунт слід тоді, коли верхні кілька сантиметрів стануть сухими і розсипчастими.

Сансевієрія (фото: Freepik)

Зміїна рослина може переносити практично будь-яке освітлення, але особливо добре рослина почувається при великій кількості сонячного світла.