Підготуватися до наступного року: 7 садових робіт, які потрібно завершити до кінця жовтня

Садові роботи восени не лише допомагають підготувати ділянку до зими, це необхідно для приголомшливого вигляду рослин після холодних місяців. Але певні роботи слід завершити в жовтні, до сезону дощів.

Про те, які садові роботи слід встигнути зробити до кінця жовтня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання The Mirror .

Висадити цибулинні квіти

Середина осені - вдалий час для того, щоб висадити певну кількість цибулин чудових весняних квітів. Перш за все слід посадити цибулини алліумів, гіацинтів, крокусів і нарцисів, які з початком весни внесуть яскраві кольорові акценти у ваш сад.

Крім цього, до початку листопада варто встигнути висадити цибулини тюльпанів, щоб квіти встигли прижитися та перенести зиму. Цибулини можна висаджувати в горщики, контейнери або одразу в відкритий ґрунт.

Але де б ви не висаджували весняні рослини, глибину лунки варто зробити майже втричі глибшою, ніж розмір цибулини.

Зібрати насіння багаторічних рослин

Кінець жовтня - ідеальний час для збору насіння витривалих багаторічних рослин, які ростуть на ділянці. Цю процедуру слід проводити, коли квіти відцвіли і зав'яли. Після збору насіння підсушують, щоб використати в наступному році.

Підрівняти газон

В жовтні також слід зрізати трави. Як зазначають, відносно теплий кінець жовтня - остання пора року, коли можна серйозно потурбуватися про газон.

Тож якщо газон є центральним елементом вашого саду, варто провести аерацію та скарифікацію, щоб запобігти загниванню коріння під час сильних дощів та пріння трави під снігом.

В жовтні необхідно ретельно підготувати газон до зими (ілюстративне фото: Freepik)

Переставити горщики на підвищення

Щоб відокремити рослини за типом, нерідко в саду використовуються керамічні горщики. Але наприкінці жовтня, готуючи рослини до морозів та снігів, варто подумати про те, щоб підняти вазони на ніжки до того, як настане зима.

Це забезпечить кращий дренаж, гарантуючи, що жодна з ваших цінних рослин не буде перезволожена протягом наступних кількох місяців.

Занести цитрусові рослини в приміщення

Виносити цитрусові в горщиках в сад на літній період - непоганий варіант забезпечити рослині потрібну кількість повітря та освітлення. Проте до кінця жовтня, зі зниженням температури, варто занести цитрусові у приміщення, щоб вони не постраждали від морозів.

Проте не варто ставити цитрусові рослини на підвіконня - вони можуть змерзнути та загинути. Навіть іншим кімнатним рослинам, ймовірно, доведеться підшукати тепліше місце.

Підготувати теплицю

Якщо вам пощастило мати теплицю, її теж необхідно готувати до зими - найкраще зробити це до кінця жовтня. Приміщення потрібно провітрити та прибрати, а також помити захисну плівку чи скло, щоб забезпечити якомога більше світла для рослин всередині.

Посадити саджанці

Жовтень - останній осінній місяць, коли можна висадити саджанці фруктових дерев. Крім цього, це рекомендують робити в другий та третій декадах жовтня, щоб рослини встигли вкорінитися - проте не розквітли, а вчасно впали в стан спокою.