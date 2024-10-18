Прибираєте садовий інструмент на зиму? Ось як правильно підготувати його до зберігання

З наближенням холодів важливо правильно підготувати садовий інвентар до зимового зберігання. Це дозволить зберегти інструменти у хорошому стані та уникнути неприємних сюрпризів навесні.

Як зберігати ручний інструмент

Перед зимовим зберіганням ручний інструмент потрібно ретельно очистити від забруднень, висушити та змастити.

Дерев'яні частини, такі як держаки, рекомендується обробити водовідштовхувальною сумішшю, щоб уникнути псування. Металеві частини, зокрема леза, варто обробити машинним мастилом, щоб запобігти корозії.

Інструменти слід зберігати у сухому приміщенні, бажано у підвішеному стані, щоб уникнути деформації. Важливо також не закривати інвентар у поліетилен, оскільки волога може накопичуватися, викликаючи гниття.

Секатори і ножиці краще зберігати в розкритому вигляді, щоб пружина не втрачала свою форму.

Як зберігати поливальні шланги

Зберігання поливальних шлангів також вимагає уваги. Перш ніж заморозки настануть, потрібно ретельно видалити всю воду з шлангів, дати їм просохнути і скрутити в моток, зберігаючи горизонтально.

Вішати шланг на крюк не рекомендується, оскільки це може призвести до деформації. Поливальні пристрої слід знімати до перших заморозків, адже навіть незначні морози можуть пошкодити їх.

Перед зберіганням розпилювачі потрібно продути та закрити отвори поліетиленом або тканиною, щоб уникнути попадання вологи.

Газонокосарку не можна "просто поставити у сарай" на зиму, а треба правильно до цього підготувати (фото: Freepik.com)

Як зберігати електроінструменти та газонокосарки

Газонокосарки та інший електроінструмент вимагають особливого догляду перед зимовим зберіганням. Перш за все, потрібно очистити їх від залишків трави та бруду.

Ножі косарок варто зняти, промити, змастити машинним маслом і правильно зберігати. Для бензинових інструментів слід зливати залишки пального, щоб запобігти його старінню.

Ланцюги від бензопил та тримерів потрібно також очистити і зберігати в сухому місці. Основне правило: зберігайте садовий інвентар у чистоті, щоб уникнути негативних наслідків.

Як зберігати мотоблоки та культиватори

Мотоблоки та культиватори потребують особливого догляду, оскільки містять багато деталей. Необхідно зливати пальне, змінювати масло та очищати фільтри. Поролонові фільтри можна прати з мийним засобом, а паперові фільтри бажано замінювати на нові.

Додатково потрібно очистити насадки, змастити їх і зберігати окремо, обгорнувши в папір. Також важливо перед зимою обробити зовнішні поверхні захисною поліроллю для запобігання корозії.

Підготовка садового інвентарю до зимового зберігання не є складним процесом. Виконуючи кілька простих дій, ви зможете забезпечити збереження інструментів у доброму стані до весни.

Дотримуйтесь основних правил: очищайте інвентар, зберігайте його у сухих місцях та уникайте використання поліетилену для упаковки. Це допоможе вам уникнути зайвих проблем під час початку нового дачного сезону.