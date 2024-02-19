Підготовка до весняного сезону: що садити в лютому на розсаду

Овочеві культури

В лютому на розсаду радять сіяти культури середньостиглих або пізньостиглих сортів. При цьому необхідно точно прорахувати час висадки готової розсади в ґрунт - підсумувати час, який знадобиться на проростання насіння, пікіровку (за потреби) та вегетаційний період (ріст і розвиток рослини).

Під час складання власного городнього календаря, експерти радять також звертати увагу на особливості кліматичної зони та ґрунт, в який ви плануєте висаджувати розсаду (відкритий або закритий).

В цілому в лютому на розсаду можна сіяти такі овочеві культури: перець (гострий, солодкий), баклажани, томати, топінамбур, капусту (білокачанну, цвітну, листову), кабачки, гарбуз, патисони, спаржу, цибулю, часник, огірки, моркву, буряк, квасолю, горох, боби, редис, редьку, картоплю (якщо ви хочете поекспериментувати й виростити у себе на ділянці новий, ексклюзивний сорт картоплі, то наприкінці лютого можна висадити ботанічне насіння цієї культури)

Ягоди та зелень

На думку більшості городників, у лютому можна також садити: суницю, полуницю, фізаліс, кавун, малину та ожину.

Водночас поціновувачам зелені варто не забути про: салат, петрушку, кріп, кінзу, селеру, базилік, розмарин і шпинат.

Квіти й трав'янисті рослини

Наприкінці зими (в лютому) городники радять садити також різні квіткові й трав'янисті культури.

Залежно від уподобань це можуть бути: аквілегія, віола, цикорій, материнка, хризантема, лаванда, сальвія, майорець, петунія, примула, агератум, геліотроп, цинерарія приморська, лобелія, дельфініум, целозія, гвоздика Шабо, простріл, кобея, віола, колеус, статиця (кермек), тунбергія, люпин, бальзамін і навіть запашний тютюн.

Посівний календар на лютий 2024 року

2024 рік є високосним, отже городники отримали для вирощування розсади на один день більше.

Сприятливими днями в поточному лютому вважають такі дні: 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29.

Водночас утриматись від городніх робіт і посіву потрібно було з 9 по 11 лютого, а також 24 лютого (всього чотири дні).

Сприятливі дати для посіву різних рослин в лютому 2024 (інфографіка: cultiva.com.ua)