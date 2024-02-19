Подготовка к весеннему сезону: что сажать в феврале на рассаду

Овощные культуры

В феврале на рассаду советуют сеять культуры среднеспелых или позднеспелых сортов. При этом необходимо точно просчитать время высадки готовой рассады в почву - подытожить время, которое понадобится на прорастание семян, пикировку (при необходимости) и вегетационный период (рост и развитие растения).

При составлении своего огородного календаря эксперты советуют также обращать внимание на особенности климатической зоны и почву, в которую вы планируете высаживать рассаду (открытую или закрытую).

В целом в феврале на рассаду можно сеять такие овощные культуры: перец (острый, сладкий), баклажаны, томаты, топинамбур, капусту (белокочанную, цветную, листовую), кабачки, тыкву, патиссоны, спаржу, лук, чеснок, огурцы, морковь, свеклу, фасоль, горох, бобы, редис, редьку, картофель (если вы хотите поэкспериментировать и вырастить у себя на участке новый, эксклюзивный сорт картофеля, то в конце февраля можно высадить ботанические семена этой культуры).

Ягоды и зелень

По мнению большинства огородников, в феврале можно также сажать: землянику, клубнику, физалис, арбуз, малину и ежевику.

В то же время ценителям зелени стоит не забыть о: салате, петрушке, укропе, кинзе, сельдерее, базилике, розмарине и шпинате.

Цветы и травянистые растения

В конце зимы (в феврале) огородники советуют сажать также разные цветочные и травянистые культуры.

В зависимости от предпочтений это могут быть: аквилегия, виола, цикорий, душица, хризантема, лаванда, сальвия, майорец, петуния, примула, агератум, гелиотроп, цинерария приморская, лобелия, дельфиниум, целозия, гвоздика , статика (кермек), тунбергия, люпин, бальзамин и даже душистый табак.

Посевной календарь на февраль 2024 года

2024 год является високосным, так что огородники получили для выращивания рассады на один день больше.

Благоприятными днями в феврале считают следующие дни: 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29.

В то же время воздержаться от огородных работ и посева нужно было с 9 по 11 февраля, а также 24 февраля (всего четыре дня).

Благоприятные даты для посева различных растений в феврале 2024 года (инфографика: cultiva.com.ua)