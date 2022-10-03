Підготовка авто до зими: корисні поради водіям перед холодами

"Перевзуйте" машину на зимову гуму

Зимова гума була винайдена спеціально для їзди в сніги та морози, тому не варто нехтувати нею. Вона поліпшує зчеплення колеса зі слизькою від криги дорогою, підвищує керованість, скорочує гальмівний шлях. Це зменшує ризик потрапляння в ДТП.

При виборі шин звертайте увагу на показник слешпленінга - здатності ковзати поверхнею. Небезпека полягає у втраті зчеплення коліс із дорогою.

На високій швидкості по сніговій каші пляма контакту колеса з дорогою не встигає очищуватися, і водій втрачає контроль над автомобілем.

Перевірте тиск у шинах

Відверто кажучи, не в усіх регіонах України є сенс змінювати сезонну гуму через різні погодні умови та кількість опадів. Якщо ви не змінюєте гуму, то обов'язково перевірте тиск.

Якщо він нижчий від рекомендованого для вашого авто, на гумі може бути закритий протектор, який допомагає машині ковзати зимовою дорогою. Невідповідний тиск знижує рівень зчеплення протектора з дорогою та підвищує ризик занесення.

Огляньте акумуляторну батарею

Зазвичай ця деталь може працювати від 3 до 5 років, але взимку зазнає подвійного навантаження, тому краще підстрахуватися додатковою перевіркою.

Якщо з акумулятором все добре, перевірте рівень рідини (електроліту) в ньому та стан дротів. Зверніть увагу, щоб на них не було іржі. Якщо ви все ж її помітили, то видаліть її зубною щіткою та сумішшю солі й харчової соди.

Протестуйте масло та антифриз

Основне завдання масла - змащувати деталі двигуна та запобігати їхньому надмірному тертю. Тому воно не повинне бути занадто в'язким, інакше двигун буде перегріватися за низьких температур взимку.

Стосовно антифризу, то взимку він врятує двигун від замерзання. Стежте за рівним співвідношенням антифризу та води. Останньої не повинно бути забагато, бо тоді антифриз не виконуватиме свої функції.

Заливайте повний бак

Неповний бак - це страждання для двигуна в будь-який сезон. Але взимку в напівпорожньому баку може утворитися конденсат, який стече в паливопровід і там замерзне, перекривши шлях паливу у двигун.

Перевірте справність обігрівача та склоочисників

Неспроможність обігрівача обдути лобове скло теплим повітрям призводить до його запотівання, що погіршує огляд на дорозі.

Ще одна запорука гарного огляду взимку - справні склоочисники. Щітки в них гумові, а тому з часом тріскаються, стираються і погано виконують свою роботу. Тож обов'язково перевірте їх та в разі необхідності замініть.

Що ще може знадобитися в авто взимку?

Попри всі тестувальні та ремонтні роботи кожному водієві варто попіклуватися про наявність у багажнику наступних речей:

знак аварійної зупинки

ліхтарик для темного часу доби

лопата, якщо авто треба відкопувати

скребок із щіткою для прибирання снігу

засіб, який допомагає розморозити замок дверей

трос на випадок якщо ви або хтось інший застрягне на дорозі

дроти із затискачами на кінцях, щоб завести авто в мороз від іншої автівки

Дбайте про свій транспорт для його довгого служіння та власної безпеки!