Как ездить на автомобиле, чтобы шины прослужили как можно дольше: важные правила

Некоторые автовладельцы часто жалуются на незначительные сроки службы шин. Иногда состояние шин заметно ухудшается уже вскоре после их установки. Однако есть некоторые способы, которые помогут продлить их срок.

Как нужно ездить - читайте ниже .

Так, водители с опытом знают, как управлять транспортным средством, чтобы покрышки прослужили как можно дольше.

Необходимо соблюдать 5 важных правил.

Основное требование для сохранения хорошего состояния резины - это аккуратное вождение. Водитель должен быть максимально аккуратным и избегать резких маневров.

Также следует придерживаться следующих рекомендаций:

Не разгоняться слишком быстро и не останавливаться слишком резко;

Не совершать повороты на высокой скорости;

Следить за состоянием дорожного покрытия и стараться не попадать в ямы;

Избегать наезда колес на бордюры;

Любителям дрифтинга стоит отказаться от него.

Как хранить шины

Важно помнить, что авторезина перед "сезонным отпуском" должна быть очищена от загрязнений как внутри, так и снаружи. Шины без диска хранятся в вертикальном положении на ровной поверхности. Лучше всего для этих целей подойдет специальный стеллаж.

Утепленный кирпичный гараж лучше всего подойдет для хранения шин. Главное, чтобы столбик термометра был в районе отметки +15°C

К тому же неотапливаемый гараж или бокс, горячий производственный цех, влажное помещение, неотапливаемый балкон однозначно не подходят для хранения шин. Желательно искать альтернативный вариант помещения.