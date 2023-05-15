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Підгодуйте цим малину і вона завалить вас величезними ягодами

Фото: Чим найкраще удобрювати малину (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Весною дуже важливо удобрити кущі малини, щоб потім вони дали рясний урожай. Для підживлення рослини потрібно знати основні правила. Так, удобрювати малину можна вже наприкінці травня.

На YouTube-каналі TV Ofis розповіли, чим краще підгодувати кущі, щоб вони дали відмінний урожай.

Як підгодувати малину

Щоб отримати врожай, а також боротися зі шкідниками потрібно взяти добриво "Вимпел 2" (або "Оракул") та "Бор 150". Вони продаються у спеціалізованих українських магазинах із добривами.

Пропорції на 10 літрів води – 30 грамів добрива "Вимпел 2", якщо у вас "Оракул" – 30 грамів, 30 грамів "Бор 150".

Після цього потрібно окропити малину добривами. Якщо у вас малини небагато - робиться це пульверизатором, якщо багато - то трактором з навісним обприскувачем.

Обробляти потрібно приблизно раз на тиждень, дивлячись на стан кущів малини.

Як ми раніше писали, названий найкращий спосіб посадки помідорів у відкритий ґрунт.

Читайте також, які овочі потрібно посадити протягом двох тижнів, щоб отримати відмінний урожай.

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