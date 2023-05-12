ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названий найкращий спосіб посадки помідорів у відкритий ґрунт

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 14:53
Названий найкращий спосіб посадки помідорів у відкритий ґрунт Фото: Як правильно посадити томати в ґрунт (pixabay.com)
Автор: Styler

Розсаду помідорів висаджують у теплицю або у відкритий ґрунт лише тоді, коли температура ґрунту на глибині штика лопати прогріється до +14 градусів. При цьому температура повітря повинна становити щонайменше +20 градусів.

Найкращий спосіб висаджування томатів показав на YouTube-каналі Все своє.

Як правильно посадити томати в ґрунт

Насамперед візьміть лопату і зробіть для розсади так звану канаву. Сапка та граблі не підійдуть, краще брати лише лопату.

Канаву робіть на півтори ширини лопати. Так високорослі томати почуватимуться комфортно.

Потім граблями розрівняйте канаву, щоб посадити розсаду. Відстань від кущика до кущика має бути від 50 до 70 см. У лунку кидаємо мінеральне добриво, щоб краще укорінялося.

Потім усі ямки залийте водою, щоб розсаді вистачило вологи. Після цього посадіть розсаду, засипайте землею ямки.

Звертайте увагу на те, що розсада не повинна бути переросла!

Для довідки

Посадка помідорів у відкритий грунт проводиться вранці або ввечері, погода має бути безвітряною, краще похмурою.

Читайте також, на якій відстані помідори посадити, щоб вони завалили врожаєм.

Читайте також, як захистити помідори на городі від шкідників та хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
посадка томати розсада