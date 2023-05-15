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Подкормите этим малину и она завалит вас огромными ягодами

Фото: Чем лучше всего удобрять малину (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Весной очень важно удобрить кусты малины, чтобы потом они дали обильный урожай. Для подкормки растения нужно знать основные правила. Так, удобрять малину можно уже в конце мая.

На YouTube-канале TV Ofis рассказали, чем лучше всего подкормить кусты, чтобы они дали отличный урожай.

Как подкормить малину

Чтобы получить урожай, а также бороться с вредителями нужно взять удобрение "Вимпел 2" (или "Оракул") и "Бор 150". Они продаются в специализированных украинских магазинах с удобрениями.

Пропорции на 10 литров воды - 30 граммов удобрения "Вимпел 2", если у вас "Оракул" - 30 граммов, 30 граммов "Бор 150".

После этого нужно окропить малину удобрениями. Если у вас малины немного - то делается это пульверизатором, если много - то трактором с навесным опрыскивателем.

Обрабатывать нужно ориентировочно раз в неделю, смотря на состояние кустов малины.

Как мы ранее писали, назван лучший способ посадки помидоров в открытый грунт.

Читайте также, какие овощи нужно посадить в ближайшие две недели, чтобы получить отличный урожай.

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