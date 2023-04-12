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"Під захистом неба і земних ангелів": у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини

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Львів, Середа 12 квітня 2023 19:12
"Під захистом неба і земних ангелів": у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини Колаж РБК-Україна: курсанти ЗСУ у Львові стали хресними для сиріт із Луганської області
Автор: Володимир Костирін

У Львові майбутні офіцери ЗСУ, курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, стали хресними для шістнадцяти діток-сиріт, яких перевезли з Луганської області, рятуючи від російських обстрілів.

Про це повідомили на сайті Львівської Архієпархії УГКЦ.

Наразі малюки проживають у місцевому дитячому будинку "Любисток". Таїнство хрещення відбулося у вівторок, а проводили його єпископ-помічник Львівської Архієпархії владика Володимир разом із капеланами.

"Ми звершили таїнство хрещення та миропомазання. Уявімо собі скільки ангелів сьогодні зійшло на цей дім... Ми не знаємо, якою є життєва дорога людини, але ми знаємо, є переконані і віримо, що від сьогодні наші діти підуть цією дорогою з Богом", - зазначив архієрей.

Священнослужитель подякував захисникам України, які стали для сиріт хрещеними батьками.

&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини

У Львові курсанти ЗСУ стали хрещеними батьками для 16 сиріт із Луганської області (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

"Мені дуже приємно, що наші Захисники, поки що курсанти, погодилися на цю чудову місію і настільки серйозно до цього підійшли. Приготувалися внутрішньо, своє серце, не лише кондицію, щоб втримати дитину на руках. Я думаю, що кращих захисників годі було знайти для наших діток", - сказав владика Володимир.

&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини

Майбутні офіцери ЗСУ тепер хресні батьки для 16 дітей-сиріт, яких вивезли з Луганської області (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

Він зазначив, що тепер малюки житимуть на цій землі "під надійним захистом найперше неба, а також земних ангелів".

Відео: звернення владики Володимира під час хрещення малюків

Після хрещення архієрей також освятив ігровий простір та лабораторію цього дитячого будинку.

&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини&quot;Під захистом неба і земних ангелів&quot;: у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини

Львівські курсанти ЗСУ стали хресними для 16 сиріт із Луганської області (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

Нагадаємо, раніше ми публікували щемливе відео, як в Україні зустрічали депортованих Росією дітей.

Додамо, що як заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наприкінці березня, РФ вкрала майже 4400 дітей-сиріт з України.

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