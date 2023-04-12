"Під захистом неба і земних ангелів": у Львові курсанти ЗСУ стали хресними для сиріт із Луганщини

У Львові майбутні офіцери ЗСУ, курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, стали хресними для шістнадцяти діток-сиріт, яких перевезли з Луганської області, рятуючи від російських обстрілів.

Про це повідомили на сайті Львівської Архієпархії УГКЦ.

Наразі малюки проживають у місцевому дитячому будинку "Любисток". Таїнство хрещення відбулося у вівторок, а проводили його єпископ-помічник Львівської Архієпархії владика Володимир разом із капеланами.

"Ми звершили таїнство хрещення та миропомазання. Уявімо собі скільки ангелів сьогодні зійшло на цей дім... Ми не знаємо, якою є життєва дорога людини, але ми знаємо, є переконані і віримо, що від сьогодні наші діти підуть цією дорогою з Богом", - зазначив архієрей.

Священнослужитель подякував захисникам України, які стали для сиріт хрещеними батьками.

У Львові курсанти ЗСУ стали хрещеними батьками для 16 сиріт із Луганської області (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

"Мені дуже приємно, що наші Захисники, поки що курсанти, погодилися на цю чудову місію і настільки серйозно до цього підійшли. Приготувалися внутрішньо, своє серце, не лише кондицію, щоб втримати дитину на руках. Я думаю, що кращих захисників годі було знайти для наших діток", - сказав владика Володимир.

Майбутні офіцери ЗСУ тепер хресні батьки для 16 дітей-сиріт, яких вивезли з Луганської області (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

Він зазначив, що тепер малюки житимуть на цій землі "під надійним захистом найперше неба, а також земних ангелів".

Відео: звернення владики Володимира під час хрещення малюків

Після хрещення архієрей також освятив ігровий простір та лабораторію цього дитячого будинку.

Львівські курсанти ЗСУ стали хресними для 16 сиріт із Луганської області (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)