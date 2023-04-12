"Под защитой неба и земных ангелов": во Львове курсанты ВСУ стали крестными для сирот из Луганщины

Во Львове будущие офицеры ВСУ, курсанты академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, стали крестными для шестнадцати деток-сирот, которых перевезли из Луганской области, спасая от российских обстрелов.

Об этом передали на сайте Львовской Архиепархии УГКЦ.

Сейчас малыши проживают в местном детском доме "Любисток". Таинство крещения состоялось во вторник, а проводили его епископ-помощник Львовской Архиепархии владыка Владимир вместе с капелланами.

"Мы совершили таинство крещения и миропомазания. Представим себе, сколько ангелов сегодня взошло на этот дом... Мы не знаем какой жизненный путь человека, но мы знаем, убеждены и верим, что с сегодняшнего дня наши дети пойдут этим путем с Богом", - отметил архиерей.

Священнослужитель поблагодарил защитников Украины, ставших для сирот крестными родителями.

Во Львове курсанты ВСУ стали крестными родителями для 16 сирот из Луганской области (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

"Мне очень приятно, что наши Защитники, пока что курсанты, согласились на эту замечательную миссию и настолько серьезно к этому подошли. Приготовились внутренне, свое сердце, не только кондицию, чтобы удержать ребенка на руках. Я думаю, что лучших защитников и не найти для наших деток", - сказал владыка Владимир.

Будущие офицеры ВСУ теперь крестные родители для 16 деток-сирот, которых вывезли из Луганской области (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

Он отметил, что теперь малыши будут жить на этой земле "под надежной защитой прежде всего неба, а также земных ангелов".

Видео: обращение владыки Владимира во время крещение малышей

После крестин архиерей также освятил игровое пространство и лабораторию этого детского дома.

Львовские курсанты ВСУ стали крестными для 16 сирот из Луганской области (фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia)