Унікальний будинок-музей славетної художниці Поліни Райко пішов під воду. Врятували лише малюнок Берегині

За словами Храмцова, "Берегині" будинку-музею встигли евакуюватися і зараз перебувають у безпеці. А сам будинок із фресками затоплений водою. На своїй сторінці митець повідомив, що потрібні ліки, їжа та води.

Картина "Берегині" Поліни Райко

Поліна Райко – представниця аутсайдерського мистецтва. Народилася 15 травня 1928 року. Все життя прожила та працювала у рідному місті.

Вона почала малювати у 69 років, зобразивши голуба на хвіртці. Жодної художньої освіти у Райко не було.

За кілька років вона створила десятки картин – на всіх поверхнях свого будинку (стіни, ворота, паркан, літня кухня). А також художниця малювала на могилах своїх родичів на цвинтарях. Кажуть, що вона всі свої гроші витрачала на олійні фарби та пензлі.

Художниця Поліна Райко (фото: facebook.com/polinaraikocom)

Сюжети її картин – сімейні історії, фотографії, сюжети з Біблії, фантастичні звірі. Її будинок став справжнім витвором мистецтва.

Райко померла 15 січня 2004 року, їй було 75 років. Дослідники поставили її творчість в один ряд із мистецтвом Марії Приймаченко та Катерини Білокур.

2008 року художник В'ячеслав Машніцький створив Херсонський обласний благодійний фонд ім. Поліни Райко – для збереження її будинку та картин. Будинок художниці купили фанати її мистецтва з Канади, і завдяки цьому усі малюнки вдалося зберегти. Для нагляду за фресками нові господарі домовились із двома місцевими мешканками.

До повномасштабного вторгнення там проходили мистецькі фестивалі, зйомки фільмів. Під час окупації військами РФ Машницький зник безвісти. Будинок-музей оберігали хранительки та їм допомагали місцеві художники. Він охороняється Законом України "Про охорону культурної спадщини".

Будинок-музей Поліни Райко в Олешках (фото: facebook.com/polinaraikocom)